Daniel Craig sur le tapis rouge de Toronto pour "À couteaux tirés"

Le
07 Sep. 2025 à 04h12 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Andrew MARSZAL
© 2025 AFP
L'acteur Daniel Craig sur le tapis rouge du Festival international du film de Toronto pour la première du troisième volet de "A Couteaux tirés", le 6 septembre 2025 au Canada

L'acteur Daniel Craig sur le tapis rouge du Festival international du film de Toronto pour la première du troisième volet de "A Couteaux tirés", le 6 septembre 2025 au Canada

AFP
Cole BURSTON
Partager 3 minutes de lecture

C'était l'un des moments les plus attendus du Festival international du film de Toronto: Daniel Craig a foulé samedi le tapis rouge pour présenter le troisième volet d'"À Couteaux Tirés".

Ce nouvel opus intitulé "Wake Up Dead Man", le plus sombre de la trilogie, se déroule dans une petite église de campagne du nord de l'État de New York, où un prêtre charismatique et fougueux exerce son emprise sur ses loyaux fidèles.

Après un décès, le chef de la police locale fait appel à Benoit Blanc — le détective gentleman à l'accent du Sud incarné par Daniel Craig, fil conducteur de la saga.

Glenn Close, Mila Kunis et Josh Brolin complètent le casting.

"Quand les films sont aussi amusants que celui-ci, c'est vraiment facile d'y revenir", a raconté Daniel Craig aux journalistes depuis le tapis rouge.

Après le succès du premier "À couteaux tirés", vaguement inspiré des romans d'Agatha Christie, Netflix a déboursé quelque 400 millions de dollars (341 millions d'euros) pour les deux suivants.

Comme le deuxième volet, "Glass Onion", ce nouvel épisode sortira d'abord en salles en novembre, avant une diffusion en streaming en décembre.

Le réalisateur Rian Johnson a expliqué que le ton gothique et inquiétant de "Wake Up Dead Man" s'inspire des écrits d'Edgar Allan Poe, même si l'action se déroule à notre époque et que l'humour satirique habituel de la franchise a été conservé.

Le film s'attaque notamment aux théoriciens du complot et aux politiciens qui exploitent la haine. Une grande place est aussi faite à la question de la foi.

— Laissez Elvis chanter —

Samedi, pour une autre première mondiale, le réalisateur australien Baz Luhrmann a dévoilé son film sur Elvis Presley, qui lui a demandé sept années de travail.

Ce quasi-documentaire intitulé "EPiC" s'appuie sur des images oubliées du roi du rock.

Le film montre un Elvis encore au sommet de sa forme dans les années 1970. Toute l'histoire est racontée par le chanteur lui-même grâce à des archives audio et vidéo.

"Nous avons décidé de laisser Elvis chanter et raconter sa propre histoire. C'était un parti pris", a expliqué Baz Luhrmann.

L'acteur américain Channing Tatum pour la première de "Roofman", le 6 septembre 2025 au Festival international du film de Toronto, au Canada

L'acteur américain Channing Tatum pour la première de "Roofman", le 6 septembre 2025 au Festival international du film de Toronto, au Canada

AFP
VALERIE MACON

Avant, Channing Tatum a présenté "Roofman", une comédie dramatique inspirée de l'histoire vraie de Jeffrey Manchester, qui cambriolait des restaurants McDonald's en passant par les toits et vivait secrètement dans les murs d'un magasin Toys R Us.

"Je me souviens avoir crié en lisant le scénario. Je disais: +Ne fais pas ça. Arrête!", a-t-il raconté à propos des décisions catastrophiques de son personnage.

Le Français Romain Gavras a dévoilé "Sacrifice", avec Anya Taylor-Joy et Chris Evans dans les rôles d'une éco-terroriste et d'une star déchue.

Quant à Keanu Reeves, il est apparu en ange maladroit dans la comédie "Good Fortune" d'Aziz Ansari, tandis que Brendan Fraser a foulé le tapis rouge pour "Rental Family", où il incarne un comédien solitaire loué pour assister à des mariages ou des funérailles à Tokyo.

Le Festival international du film de Toronto se poursuit jusqu'au 14 septembre.

Les gens
CANADA

Dans le même thème - Les gens

Le prince Hisahito du Japon, fils du prince héritier Akishino, vêtu d'un costume traditionnel, part pour une cérémonie de passage à l'âge adulte au palais impérial de Tokyo, le 6 septembre 2025
Les gens

Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône

Le prince japonais Hisahito lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte le 6 septembre 2025 au palais impérial de Tokyo
Les gens

Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône

L'actrice américaine Sydney Sweeney au festival international du film de Toronto, au Canada, le 5 septembre 2025
Les gens

Sydney Sweeney détaille sa métamorphose pour incarner une boxeuse dans "Christy"

43.70643, -79.39864

À la une

Afrique

Flottille pour Gaza : quel rôle de l'Afrique dans ce convoi humanitaire ?

Société

France : François Bayrou, premier ministre centriste et sans compromis

International

Au Liban, le Hezbollah "ne renoncera" pas à ses armes

International

Appel à évacuer Gaza-ville, tour bombardée... que retenir de l'offensive israélienne de la journée de samedi ?

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

International

Au Vatican, un premier pèlerinage LGBT+ pour plus de diversité dans l'Eglise

International

"Notre économie est en péril" : pour contrer les États-Unis, le Canada lance des grands projets d'infrastructure

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique