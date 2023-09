David McCallum, le médecin légiste de "NCIS", est mort à 90 ans

L'acteur britannique David McCallum, qui joua pendant 20 saisons le rôle du médecin légiste "Ducky" dans "NCIS", est mort à l'âge de 90 ans, ont rapporté plusieurs médias américains lundi.

Celui qui s'était d'abord fait connaître du grand public dans les années 1960 en interprétant le charmeur Illya Kouriakine dans la série "Des agents très spéciaux", est mort lundi entouré de sa famille dans un hôpital de New York, a indiqué la chaîne CBS.

"Il fut le père le plus gentil, le plus cool, le plus patient et aimant", a déclaré son fils Peter, selon la chaîne.

"Il était fasciné par la science et la culture et transformait ces passions en connaissances", a-t-il ajouté, précisant que son père aurait même été capable d'effectuer une autopsie "sur la base de ses recherches de plusieurs décennies pour son rôle dans NCIS".

Etudiant à la prestigieuse Académie royale des arts dramatiques de Londres, David McCallum fait l'une de ses premières apparitions au cinéma en 1963 dans "La grande évasion", aux côtés notamment de Steve McQueen.

Mais c'est lorsqu'il est choisi l'année d'après pour interpréter l'énigmatique agent secret soviétique Illya Kouriakine dans "Des agents très spéciaux" que sa carrière connaît un véritable essor.

Doté d'une luxuriante chevelure blonde et de cols roulés, David McCallum représentait alors une certaine icône du charme.

La série "Des agents très spéciaux" n'a duré que quatre années, mais son personnage l'a suivi à vie.

"Cela fait plus de 30 ans mais je n'arrive pas à m'en échapper", avait-il déclaré au New York Times en 1998.

A partir de 2003, il débute son rôle du Dr Donald "Ducky" Mallard, médecin légiste du service d'enquête criminelle de la marine américaine, le NCIS, dans la série du même nom. Véritable carton, elle sera suivie par des millions de spectateurs aux Etats-Unis et à travers le monde, continuant à travers ses 20 saisons d'être diffusée à la télévision américaine.

Avec ses noeuds papillon caractéristiques, il apparaîtra dans tous les épisodes des 15 premières saisons, à l'exception d'un seul, avant de faire des apparitions plus sporadiques à partir de la saison 16.