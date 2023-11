Désormais roi, Charles III change le nom de ses organisations caritatives

Le roi Charles III et la reine Camilla quittent le Parlement britannique à l'issue du discours du trône, le 7 novembre 2023 à Londres

Les organisations caritatives fondées par le roi Charles III lorsqu'il était encore prince de Galles vont changer de nom pour refléter son accession au trône, a annoncé Buckingham Palace dans un communiqué publié vendredi.

Qui dit nouveau statut dit également nouveau nom: l'ancien héritier de la couronne est roi depuis le décès de sa mère Elizabeth II le 8 septembre 2022, et sa fondation la plus connue, le "Prince's Trust", s'appellera désormais le "King's Trust".

Cette organisation qui aide notamment les jeunes Britanniques issus de milieux populaires à trouver un emploi, suivre des études et à se former a accompagné plus d'un million de personnes depuis sa fondation en 1976, selon le palais.

Deux autres organisations fondées par l'ancien héritier du trône, le "Prince of Wales's Charitable Fund" et la "Prince's Foundation", qui soutiennent des projets sociaux ou environnementaux, deviendront aussi le "King Charles III Charitable Fund" et la "King's Foundation".

La "Prince's Foundation" avait été secouée par un scandale lors de la démission de son directeur général Michael Fawcett en 2021. Cet ancien assistant de Charles était soupçonné d'avoir exercé son influence pour obtenir une décoration pour un milliardaire saoudien, Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz.

Scotland Yard avait finalement annoncé en août 2023 ne pas entamer de poursuites à l'issue de l'enquête.