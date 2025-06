Deux membres de BTS accueillis entre cris et larmes par leurs fans à leur départ de l'armée

Les membres du boys band K-pop BTS, RM (L) et V à Chuncheon, en Corée du Sud, le 10 juin 2025, après leur libération du service militaire

Entre cris et larmes, plus d'un millier de fans ont accueilli mercredi matin en Corée du Sud Jimin et Jungkook, deux des membres du septuor vedette de la K-pop BTS, pour la fin de leur service militaire obligatoire.

L'agence du boys band, HYBE, avait pourtant demandé à rester à l'écart de la zone où les deux artistes avaient été appelés sous les drapeaux, dans le comté de Yeoncheon adossé à la frontière lourdement armée avec la Corée du Nord.

Maquillage, vêtements violets et tatouages évoquant leur groupe favori: des fans venus pour certains du Brésil ou d'Indonésie se sont rassemblés dès 03H00 (18H00 GMT mardi) pour espérer apercevoir Jimin et Jungkook à leur départ de la brigade d'artillerie de la 5e division d'infanterie sud-coréenne.

Lorsque les deux hommes sont apparus, cris et larmes ont fusé et des fans se sont enlacés, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Pour Wu Ruohan, 18 ans, une admiratrice chinoise de BTS, c'était un "rêve devenu réalité".

Lorsque les deux artistes en tenue de camouflage se sont adressés à l'assemblée, nombre de fans avaient le bras levé, téléphone à la main, pour conserver des images de l'événement.

"Ca fait longtemps que je n'ai pas été face à une caméra et je suis un peu gêné parce que je ne me suis même pas maquillé", a déclaré Jungkook.

Jimin a dévoilé que les deux artistes étaient partis courir un peu plus tôt, à 05H00, pour tenter d'apparaître sous leur meilleur jour.

Les icônes de la K-pop, qui ont passé 18 mois le long de la frontière intercoréenne, ont remercié la foule, se sont inclinés face aux médias et aux fans, avant d'embarquer dans un minivan.

Six des sept membres de BTS ont maintenant terminé leur service militaire, rapprochant la formation d'un retour sur la scène musicale au complet. Seul SUGA se trouve encore dans l'armée, jusqu'au 21 juin.

"Renouveau"

Les fans de K-pop BTS se rassemblent à Chuncheon, en Corée du Sud, 10 juin 2025 AFP

L'agence de BTS, HYBE, et le boys band avaient demandé aux fans de ne pas se rendre au niveau des bases militaires où les membres effectuaient leur service militaire, pour des raisons de sécurité.

Avant leur entrée à l'armée, BTS s'était même agenouillé lors d'un direct pour demander à ses admirateurs de ne pas approcher des casernes des membres.

"Ce ne sont pas de vrais fans, les garçons se sont même agenouillés pour les supplier de ne pas venir", a argué un internaute en partageant des images de la foule matinale, alors que la polémique enflait sur internet.

Les membres du groupe BTS le 1er mai 2019, à Las Vegas, Nevada. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

D'après des experts, le septuor va probablement entamer une "période d'ajustement visuel" de quelques mois, le temps que les cheveux repoussent et que chacun retrouve son apparence d'icône de la K-pop.

En attendant, les passionnés de mode ont tenté de trouver leur compte en scrutant les membres de BTS, notamment le poignet de V, sorti avec son partenaire RM mardi de l'armée, qui arborait une montre de la marque Cartier estimée à quelque 20 millions de wons (12.700 euros).

A l'inverse, RM portait une montre Casio à un prix plus abordable, quand ni Jimin ni Jungkook n'en exhibaient mercredi.

Le septuor célèbre vendredi son 12e anniversaire, un événement appelé "FESTA". Des fans du monde entier se rendent en Corée du Sud pour l'occasion.

Mercredi, des milliers de personnes se trouvaient aux abords du siège de HYBE dans le centre-ville de Séoul. Les fans entonnaient des chansons de BTS et criaient "Jimin, Jungkook", sous les caméras des médias locaux, qui voient un "renouveau de l'industrie de la K-pop" dans le retour du septuor à la vie civile.