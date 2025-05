Dua Lipa est la plus jeune fortune britannique de moins de 40 ans

La star britannique Dua Lipa à New York le 5 mai 2025

La star de la pop Dua Lipa est à 29 ans la plus jeune membre de la liste des 40 personnes de moins de 40 ans les plus riches du Royaume-Uni, selon le classement annuel des Britanniques les plus fortunés, publiée vendredi par le Sunday Times.

Avec une fortune estimée à 115 millions de livres (137 millions d'euros), la chanteuse anglo-albanaise, dont l'album "Radical Optimism" a pris la tête du hit parade britannique, se classe en 34e position de cette liste.

L'acteur Daniel Radcliffe (100 millions de livres), le footballeur Harry Kane (100 millions), le tennisman Andy Murray (110 millions), la chanteuse Adele (170 millions), les chanteurs Harry Styles (225 millions) et Ed Sheeran (370 millions) font eux aussi partie de ce Top 40.

Tous âges confondus, la famille de Gopi Hinduja, propriétaire d'un conglomérat dans la finance, l'énergie et la tech, reste en tête de la liste compilée par le Sunday Times, avec une fortune de 35,3 milliards de livres.

Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe Ineos (présent surtout dans la pétrochimie) mais aussi de deux clubs de football, Manchester United et l'OGC Nice, reste dans le Top 10, avec 17 milliards de livres, mais sa fortune a fondu de près de 6,5 milliards à cause des difficultés de son entreprise.

La liste est largement dominée par des entrepreneurs, des financiers et des propriétaires immobiliers.

Avec une fortune évaluée à un peu plus d'un milliard, Paul McCartney est le seul musicien milliardaire de la liste, en 151e position, devant Elton John (283e, 475 millions), Mick Jagger et Keith Richards (à égalité à la 295e place, 440 millions).

La fortune du roi Charles III atteint pour sa part 640 millions de livres, ce qui le place en 238e position, à égalité avec le couple composé par l'ancien Premier ministre Rishi Sunak et sa femme Akshata Murty.

Le Sunday Times relève par ailleurs que le nombre de milliardaires au Royaume-Uni est passé de 165 en 2024 à 156 cette année, ce qui représente la plus forte baisse de la liste en 37 ans d'existence.