"Emouvant, drôle mais bref": 45 secondes chrono pour les discours de stars aux Oscars

La chanteuse et actrice américaine Ariana Grande au 97e dîner annuel des nommés aux Oscars à Los Angeles, aux Etats-Unis, le 25 février 2025

Finis les discours interminables aux Oscars! A quelques jours de la cérémonie, les artistes nommés se sont réunies à Los Angeles pour un dîner. L'occasion d'un rappel à l'ordre: les heureux gagnants ne devront pas accaparer le micro plus de 45 secondes en recevant leur récompense.

"Combien de secondes a-t-on?", demande tout haut la présidente de l'Académie des Oscars devant le parterre d'invités prestigieux, mardi.

"45 secondes!", répondent en choeur, comme des bons élèves, les plus grandes stars d'Hollywood, de Timothée Chalamet à Ariana Grande en passant par Ralph Fiennes et Isabella Rossellini.

L'acteur américain Timothée Chalamet au 97e dîner annuel des nommés aux Oscars, à Los Angeles, aux Etats-Unis, le 25 février 2025 AFP

Personne ne s'attend vraiment à ce que ces vedettes suivent la consigne à la lettre. Mais Janet Yang essaie tout de même de faire passer le message, avec humour.

"J'ai l'impression d'être une maîtresse d'école", plaisante-t-elle. Avant de demander gentiment aux artistes présents de préparer un discours "sincère, drôle si vous voulez, poignant, inspirant, mais bref".

Aucune star n'est visée en particulier. Mais les favoris de l'année sont connus, comme Demi Moore pour "The Substance" ou encore Adrien Brody pour "The Brutalist" dans les catégories de meilleure actrice et meilleur acteur.

L'actrice américaine Demi Moore au 97e dîner annuel des nommés aux Oscars, à Los Angeles, aux Etats-Unis, le 25 février 2025 AFP

Certains discours devraient sans doute faire référence aux incendies dévastateurs dont Los Angeles se remet à peine, avec près d'une trentaine de personnes tuées et des milliers d'autres forcées à fuir.

La 97e cérémonie des Oscars, assombrie par cette catastrophe, se tient dimanche dans la célèbre ville californienne.