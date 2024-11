En Afrique du Sud, le prince William annonce un soutien financier pour les rangers africains

Le prince William a annoncé mardi, lors d'une visite en Afrique du Sud, l'octroi d'un soutien financier et de formations pour les gardes forestiers africains.

L'initiative quinquennale "Ranger Welfare and Standards" a été lancée au Cap à l'occasion de "United for Wildlife", un sommet fondé par le prince et la Fondation royale en 2014.

Elle devrait permettre à 10.000 gardes forestiers du continent d'avoir accès à "une assurance appropriée et abordable en cours d'emploi et en cas d'évacuation médicale", selon un communiqué du palais.

"Ces personnes font bien plus que protéger la faune et la flore. Ce sont des éducateurs. Ils soutiennent les communautés. Et ils aident à réguler l'utilisation durable des ressources naturelles, a déclaré le prince de Galles dans un discours.

"Nous ne pouvons pas protéger notre planète sans eux, c'est pourquoi cette initiative vise à garantir que les rangers bénéficient d'une couverture d'assurance-vie dont ils ont grand besoin", a-t-il ajouté.

Le programme a été élaboré par l'Association des gardes forestiers d'Afrique, le programme United for Wildlife de la Fondation royale et le Tusk Trust, dont le prince de Galles est le parrain.

Le prince William (g) et Megan Taplin, directrice du parc national de la Montagne de la Table, lors d'une visite à Signal Hill, au Cap, le 5 novembre 2024 en Afrique du Sud POOL/AFP

Selon un rapport de la Fédération internationale des gardes forestiers, seuls 38% d'entre eux ont accès à une assurance-vie et moins de 60% ont reçu une formation adéquate en matière de santé et de sécurité.

Le prince est arrivé en Afrique du Sud lundi pour sa première visite officielle depuis 2010 et sa première visite en Afrique depuis 2018, lorsqu'il s'était rendu en Namibie, en Tanzanie et au Kenya.