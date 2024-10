Ethel Kennedy, veuve de "Bobby" Kennedy, est morte

La militante pour les droits humains Ethel Kennedy, veuve de l'ancien ministre américain de la Justice assassiné "Bobby" Kennedy et matriarche de la célèbre dynastie politique américaine, est décédée jeudi à l'âge de 96 ans des suites d'un AVC, a annoncé sa famille.

"C'est avec nos coeurs emplis d'amour que nous annonçons le décès de notre fantastique grand-mère, Ethel Kennedy", a annoncé sur X son petit-fils Joe Kennedy III.

"Elle est décédée ce matin de complications liées à un accident vasculaire cérébral subi la semaine dernière", a ajouté cet ancien élu du Massachusetts, le fief familial.

Ethel Kennedy était également la mère de Robert Kennedy Jr, un temps candidat indépendant à la présidentielle américaine de 2024 et qui a depuis apporté son soutien à Donald Trump, au grand dam de la majorité du clan Kennedy.

Née en 1928 d'un père magnat du charbon à Chicago, Ethel Kennedy avait rencontré à 17 ans son futur mari, Robert. Celui-ci deviendra en 1961 le ministre de la Justice de son frère, le président John Fitzgerald Kennedy.

Mais en 1968, cinq ans après l'assassinat de "JFK", "Bobby" Kennedy sera à son tour assassiné, à Los Angeles, au soir d'une victoire décisive à la primaire démocrate.

Ethel Kennedy (c) au côté de son mari Robert F. Kennedy qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle, le 1er avril 1968 à New York AFP/Archives

Robert Kennedy était alors idéalement positionné comme futur candidat des démocrates à la présidentielle américaine, à laquelle il était favori.

Six mois après la mort de son mari, Ethel Kennedy donnera naissance à leur 11e enfant. Elle fonde aussi l'organisation Robert F. Kennedy Human Rights, qui oeuvre notamment en faveur de la liberté d'expression et d'association à travers le monde.

"Ethel Kennedy était une icône américaine", a salué dans un communiqué le président Joe Biden, affirmant qu'elle avait "des nerfs d'acier et un coeur en or qui ont inspiré des millions d'Américains".

"Pendant plus de 50 ans, Ethel a voyagé, défilé, boycotté et a défendu les droits humains à travers le monde", a-t-il ajouté.

Barack Obama a lui réagi en qualifiant Ethel Kennedy de femme "extraordinaire".

"Elle a touché les vies d'un nombre incalculable de personnes à travers le monde par sa générosité et sa grâce", a ajouté l'ex-président démocrate. En 2014, il lui avait remis la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux Etats-Unis.

"En plus d'une vie de travail au service de la justice sociale et des droits humains, notre mère laisse derrière elle neuf enfants, 34 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants, de même que de nombreuses nièces et neveux, qui tous l'aiment tendrement", a déclaré Joe Kennedy III sur X, précisant qu'elle rejoignait désormais son époux et leurs deux enfants décédés.