Françoise Hardy: le temps des adieux lors d'une cérémonie à Paris

Proches et admirateurs viendront dire adieu jeudi au cimetière du Père-Lachaise à Françoise Hardy, décédée à 80 ans, avant peut-être une inhumation en Corse, où vit celui avec qui elle a formé un couple mythique, Jacques Dutronc.

"Nous nous réunirons en la salle de la Coupole du crématorium du cimetière du Père-Lachaise (...) à partir de 15 heures", ont écrit dans le carnet du Figaro Jacques Dutronc, son époux dont elle était séparée mais pas divorcée depuis des années, et leur fils Thomas.

Egalement musicien, c'est lui qui a annoncé le décès de l'idole des yéyé, interprète de tubes comme "Tous les garçons et les filles" ou "Comment te dire adieu", repris par la suite en anglais.

Sous une photo de lui et sa mère, Thomas Dutronc a écrit un sobre "Maman est partie", le 11 juin au soir sur les réseaux sociaux.

Deux jours plus tard, il est remonté sur scène lors d'un poignant concert dans le Pas-de-Calais. "En Angleterre, on dit +elephant in the room+ (l'énorme sujet dont on évite de parler, NDLR). (...) On ne peut pas traduire en français mais, pour moi, mon +elephant in the room+, c'est le départ de ma maman vers d'autres cieux", a-t-il dit avec pudeur, devant un public ému.

La chanteuse de "Tant de belles choses" avait émis le souhait d'être "incinérée dans l'intimité et sans cérémonie religieuse" en Corse, selon l'hebdomadaire Paris Match. Plus précisément à Monticello, où vit Jacques Dutronc et où elle possédait aussi une maison.

Aucune demande d'inhumation des cendres au cimetière n'avait été faite en début de semaine, a fait savoir la mairie de Monticello, interrogée par l'AFP. Reste l'option d'une dispersion des cendres en pleine nature ou le dépôt de l'urne funéraire sur une sépulture dans une propriété privée.

Figure emblématique des sixties à la voix évanescente, Françoise Hardy menait depuis de longues années un combat contre la maladie. Le cancer était apparu dans sa vie dès 2004, prenant plusieurs formes et lui faisant vivre un calvaire.

L'artiste avouait ainsi à Paris Match en 2023 qu'elle voulait "partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer".

Elle s'était prononcée pour le droit à mourir dans la dignité et avait rédigé une lettre en ce sens publiée fin 2023 dans La Tribune Dimanche.

L'artiste, à la mélancolie assumée, avait conquis le public anglo-saxon dans les années 60, tapant dans l'œil de Mick Jagger et Bob Dylan. Elle était aussi la seule Française dans le classement des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps du magazine américain Rolling Stone en 2023.