Gad Elmaleh transforme Michou en comedy club pour "voir naître des carrières"

Le cabaret transformiste parisien Michou, créé en 1957, est devenu lundi soir un club dédié au stand-up, à l'initiative de son nouveau propriétaire Gad Elmaleh, une aventure qui relève "de la main tendue, de la transmission", a-t-il dit à l'AFP.

"Il n'y aura jamais de grand joueur sans centre de formation. Et on est à la fois un terrain, un lieu du match, un lieu de vie, d'échange, de rencontres", a ajouté l'humoriste qui a créé un premier comedy club, Le Vig's, à Marseille il y a quelques semaines.

"Je ressens beaucoup d'émotion. La satisfaction de voir la naissance des carrières, c'est énorme!", pour celui qui "préfère créer des comedy clubs pour découvrir des talents plutôt que d'avoir un jour une rue à (son) nom".

D'une capacité de 80 spectateurs, le Michou Comedy Club est ouvert dans un premier temps du mercredi au samedi, avec l'objectif de programmer des "standupers" en début de carrière toute la semaine.

L'humoriste Paul de Saint Sernin, vu le samedi soir dans "Quelle Époque!" sur France 2, était à l'affiche du plateau inaugural.

Gad Elmaleh a été choisi par la justice en octobre pour racheter le fonds de commerce de "Chez Michou".

Son fondateur, surnommé Michou, est décédé début 2020. L'établissement a ensuite connu des difficultés financières et a été mis en liquidation judiciaire l'été dernier.

Pour Catherine Catty-Jacquart, la nièce de Michou, "Gad Elmaleh va continuer à faire vivre le 80 rue des Martyrs, tombé entre de bonnes mains comme Michou l'aurait aimé. On aurait été malheureux que le lieu devienne autre chose qu'un cabaret".

En 2003, Gad Elmaleh, figure francophone de l'humour, a interprété au cinéma le personnage de "Chouchou", un travesti exubérant.

Fichier vidéo "C'est ici, chez Michou, que j'ai peaufiné l'écriture des scènes de cabaret de mon film", a raconté l'humoriste.

"Le cabaret Michou, c'est une histoire. Je n'avais pas envie de changer quoi que ce soit. On a tout laissé intact, les photos, les cadres dorés typiques sur les murs".

Il s'offre une adresse internationalement connue dont le fondateur, surnommé "le prince bleu de Montmartre", a inspiré "La Cage aux folles" au comédien et auteur Jean Poiret dans les années 1970.

Berceau du transformisme et plus petit cabaret de Paris, "Chez Michou" présentait depuis 68 ans un dîner-spectacle avec des travestis surnommés les "Michettes", imitant des vedettes de la chanson et du cinéma comme Sylvie Vartan, Annie Girardot, Johnny Hallyday, Mireille Mathieu ou Dalida.