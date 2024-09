George Clooney et Brad Pitt, bromance à Venise

Arrivée en bateau-taxi, puis autographes tout sourire sur le Lido avant la projection de leur "buddy movie" (film de potes): George Clooney et Brad Pitt ont fait à Venise honneur à leur réputation de sexagénaires les plus cool d'Hollywood.

Les deux stars inoxydables sont venus présenter dimanche, hors compétition, le nouveau film qui les réunit, "Wolfs". Un retour en duo sur le Lido, seize ans après la comédie "Burn After Reading", des frères Coen.

Dans le cadre idyllique de la lagune, Clooney et Pitt se sont auparavant prêtés au jeu du bain de foule, tout en décontraction: le premier en costume gris clair, chemise blanche largement ouverte, le second dans une veste bleu ciel sur un simple T-shirt blanc.

Le sourire était également de la partie pour la conférence de presse du film, où les deux acteurs ont enchaîné les blagues - Clooney surtout, qui a 63 ans, contre 60 tout rond pour Pitt, a ironisé sur son âge.

La plus grande différence entre ces deux stars ? "Je suis beaucoup plus jeune que lui ! On ne dirait pas, mais c'est le cas", a plaisanté Clooney en pointant son complice. "Il a 74 ans et est toujours chanceux de travailler !".

Fichier vidéo "On est sur le déclin !", a aussi ironisé George Clooney, quand la presse lui a demandé comme ça se fait qu'un film porté par deux aussi grosses stars, soit quasiment privé de sortie en salles, au profit d'une mise en ligne sur Apple TV+.

En France, le film sera disponible uniquement sur cette plateforme sur abonnement, à partir du 27 septembre.

Loin d'avoir la force comique des frères Coen ou l'énergie de la trilogie de films de braquages "Ocean's Eleven" (2001-2007), "Wolfs" (le pluriel, incorrect, en anglais du mot loup, qui s'écrit normalement "Wolves") est une comédie d'action qui joue sur la complicité et l'autodérision des deux stars.

Le réalisateur, Jon Watts -- trois "Spiderman" à son actif -- leur confie le rôle de deux "loups solitaires", hors-la-loi, chargés pour leurs clients de nettoyer toute trace d'un crime.

(GàD) L'acteur américain Brad Pitt, l'actrice américaine Amy Ryan et l'acteur américain George Clooney, le 1er septembre au festival du film de Venise AFP

Mais voilà que les deux personnages se retrouvent mandatés pour le même travail, se débarrasser du corps d'un jeune garçon retrouvé en slip dans la chambre d'hôtel d'une magistrate influente. Clooney et Pitt, collègues malgré eux, sont engagés dans une folle nuit, où tout va dérailler.

"Dès que j'ai lu le scénario, dès qu'on est arrivé sur le plateau, j'ai ressenti cette façon de plaisanter entre nous, de se chamailler tout le temps, c'était si évident", a déclaré George Clooney en conférence de presse.

L'acteur américain Adrien Brody assiste au photocall du film "The Brutalist" présenté en compétition lors du 81e Festival international du film de Venise au Lido, le 1er septembre 2024 AFP

Au-delà de cette parenthèse légère, la journée de dimanche a été marquée par le retour de l'acteur Adrien Brody ("Le pianiste") dans un film monumental de 03H30 qui revisite le mythe américain de l'intégration, et ses failles, à travers le parcours d'un architecte survivant de la Shoah.

Ce long-métrage, "The Brutalist", a fait forte impression, et est en lice pour le Lion d'or. La course pour succéder à "Pauvres créatures" avec Emma Stone, primé l'an dernier reste très ouverte.

La performance d'actrice d'Angelina Jolie, métamorphosée en Maria Callas dans un biopic centré sur les derniers jours de la cantatrice ("Maria") a été remarquée, tout comme l'engagement de Nicole Kidman dans "Babygirl", film qui divise en voulant subvertir un genre éculé, le thriller érotique.

Avant de remettre son palmarès le 7 septembre, le jury présidé par Isabelle Huppert doit encore découvrir le premier film américain, en anglais, de Pedro Almodovar ("The room next door"), avec Julianne Moore et Tilda Swinton, ou "Queer", une adaptation de William S. Burroughs, figure de la beat generation avec un Daniel Craig ("James Bond") a priori à contre-emploi.

Sans oublier la suite de Joker "Folie à deux", avec Lady Gaga, dont le premier volet avait obtenu le Lion d'or il y a cinq ans.