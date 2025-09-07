Giorgio Armani sera inhumé lundi dans l'intimité familiale

Le
07 Sep. 2025 à 14h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des personnes font la queue pour rendre hommage au défunt créateur de mode italien Giorgio Armani, devant le Théâtre Armani de Milan, le 7 septembre 2025

Le couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à l'âge de 91 ans, sera inhumé lundi après-midi dans l'intimité familiale dans un village du nord de l'Italie, ont annoncé des reponsables locaux.

"Les funérailles privées de Giorgio Armani auront lieu dans la petite église de San Martino, nichée dans le village médiéval de Rivalta", à une centaine de kilomètres au sud de Milan, a indiqué dimanche l'Association des châteaux du Duché de Parme, Plaisance et Pontremoli.

Giorgio Armani se rendait régulièrement dans cette petite commune qui abrite déjà la tombe de la mère.

Les environs seront bouclés "pour des raisons de sécurité et afin de garantir la confidentialité des funérailles, prévues à 15H30 (13H30 GMT)", ajoute-t-elle dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Le groupe a indiqué à l’AFP que ses magasins fermeraient lundi à partir de 15 heures jusqu'à la fin de la journée, en signe de deuil.

Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a également annoncé une journée de deuil dans la capitale économique italienne lundi.

Dimanche, des milliers de personnes continuaient de défiler dans la chapelle ardente pour le styliste ouverte jusqu'à 18H00 (16H00 GMT) dans l'Armani Teatro à Milan, près du siège du groupe dans un ancien quartier industriel de la ville.

Des personnes tiennent des pancartes "Un ange porte de l'Armani" (g) et "Au roi, à la mode et au style italien...

Des personnes tiennent des pancartes "Un ange porte de l'Armani" (g) et "Au roi, à la mode et au style italien... au revoir Monsieur Armani" dans la file d'attente devant le théâtre Armani où repose en chapelle ardente le défunt créateur de mode italien Giorgio Armani, le 7 septembre 2025 à Milan

AFP
PIERO CRUCIATTI

Parmi elles figuraient également des personnalités comme l'ancien Premier ministre Matteo Renzi, le compositeur Ludovico Einaudi, le président du Napoli FC Aurelio De Laurentiisou encore les joueurs de tennis Fabio Fognini et Flavia Pennetta.

D'imposantes couronnes de roses ont été déposées à l'entrée de la salle où repose le cercueil, entouré de lanternes posées au sol.

Des stars d'Hollywood aux responsables politiques, de nombreuses personnalités ont rendu hommage au couturier, icône de la mode et bâtisseur d'un empire dans l'industrie du luxe.

Les gens
