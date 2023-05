GP Explorer, "YouTube Boxing"... entre sport et divertissement, le nouveau terrain de jeu des influenceurs

Ils ont, pour la plupart, commencé par se filmer en jouant aux jeux vidéo et remplissent désormais des stades. Les créateurs de contenus multiplient les événements mêlant sport et divertissement, donnant des idées aux acteurs du sport traditionnel.

Qu'il s'agisse d'un Grand Prix automobile ou d'un mini-tournoi de basket 3 contre 3, les vidéastes enchaînent les cartons, rassemblant des centaines de milliers de personnes en ligne et dans les stades. Un phénomène observé en France, où ce type de formats (course automobile entre stars du web, match de foot entre influenceurs français et espagnols...) se multiplient depuis 2020 et l'émergence de la plateforme de streaming Twitch.

"On constate une forte érosion des audiences de la télé payante, notamment auprès des jeunes adultes. Twitch est devenu leur télé, YouTube leur VOD (vidéo à la demande, ndlr)!", tranche Michèle Benzeno, directrice générale de Webedia, l'un des acteurs majeurs du divertissement en ligne.

C'est pour elle l'avènement du "match-spectacle", une "hybridation" entre des champions et des créateurs de contenus, qui sont "les nouveaux héros" des jeunes générations. "Ce ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais ils sont entraînés et ça reste très regardable", selon Michèle Benzeno.

Dernier événement en date: le 3V3 contest, organisé mi-mai par Domingo, l'un des streamers français les plus suivis. "Le but n'est pas forcément de ramener les plus grands noms de Twitch ou de YouTube comme Squeezie, ou InoxTag. Parce que voir des mecs qui sont nuls au basket, c'est terrible", assumait avant le tournoi Domingo qui voulait "avoir un juste milieu avec des personnalités influentes et qui sont aussi passionnées de basket". Le tournoi, remporté par l'équipe de la légende Tony Parker, a rassemblé 4000 personnes à Levallois, et en moyenne 75.000 "viewers" en direct sur Twitch, dans une ambiance de folie.

"Des regards neufs sur le sport" Le Youtubeur américain Loga Paul avant son combat de boxe contre le Youtubeur britannique KSI le 14 septembre 2019 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Ces succès d'audiences, qui tutoient celles du sport traditionnel, s'inscrivent dans un contexte global où les créateurs de contenus sont au centre de nouvelles stratégies.

"Au niveau marketing, ces créateurs parlent directement à leur communauté, et possèdent une influence que de nombreuses entreprises ne peuvent même pas imaginer" note Joe Markowski, PDG de DAZN Group en Amérique du Nord.

En 2019, la plateforme digitale DAZN a saisi une opportunité en or, en mettant sur un ring de boxe le Britannique KSI et l’Américain Logan Paul, deux des Youtubeurs les plus influents au monde (plus de 100 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux en cumulé) qui se provoquaient depuis des mois sur internet après un premier combat en 2018.

Ce fut un carton: 20.000 spectateurs au Staples Center de Los Angeles, des millions de téléspectateurs en direct et d'interactions sur les réseaux.

Depuis, DAZN, qui diffuse également des matches de football et des combats professionnels, a capitalisé sur ce succès en aidant à structurer le "YouTube Boxing". La plateforme diffuse régulièrement des combats entre créateurs de contenus (19,98 livres en paiement à la carte), qui fascinent autant qu'ils divisent quant au respect du "noble art". "L'idée était d'apporter des regards neufs sur le sport", affirme Joe Markowski. "Certains oublient que le sport est avant tout du divertissement ! Les chiffres le confirment: il y a un fort intérêt et ces événements font salle comble".

- Mélange des genres

Profitant de cet engouement, le boxeur américain Floyd Mayweather, 46 ans, aurait empoché au moins 10 millions de dollars pour un combat absurde face au Youtubeur britannique Deji.

En Espagne, c'est l'ex-star du Barça Gerard Piqué qui surfe sur la vague, avec sa Kings League, un championnat de foot à 7 mêlant stars du web et personnalités du monde du foot (Sergio Agüero, Andrea Pirlo...), imaginé pour captiver une audience lassée du ballon rond. Là-aussi, les chiffres donnent le tournis: 90.000 personnes au Camp Nou de Barcelone et 700.000 viewers sur Twitch pour les finales de la première édition.

Aux États-Unis, où les matches entre célébrités sont courants, une autre compétition hybride se tient du 1er au 4 juin: The Soccer Tournament avec 32 équipes mélangeant jeunes talents de clubs professionnels, anciennes légendes et stars d’internet. Elles se disputeront le titre - et un million de dollars promis au vainqueur - dans des matches de 40 minutes à 7 contre 7, sur petit terrain. Parmi les invités: la légende du "soccer" Clint Dempsey ou le champion du monde espagnol Cesc Fabregas.

En France, les streamers se préparent déjà pour la deuxième édition du GP Explorer le 9 septembre, avec un objectif: battre le record d'1 million de spectateurs simultanés.