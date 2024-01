Guerre des dosettes: l'animateur Arthur réclame 280 millions de francs suisses à Nespresso

L'animateur de radio et télévision Arthur, le 15 octobre 2016 à Nevez

L'animateur de radio et télévision Arthur et un groupe d'investisseurs réclament 280 millions de francs suisses (298 millions d'euros) de dommages et intérêts au géant des dosettes de café Nespresso dans la faillite d'Ethical Coffee Company (ECC), a indiqué mardi son avocat à l'AFP.

L'animateur et homme d'affaires Jacques Essebag, connu sous le pseudonyme d'Arthur, est "le fer de lance" d'une procédure lancée contre Nespresso, une filiale de Nestlé, a indiqué Me François Besse à l'AFP, confirmant une information du quotidien suisse 24 heures.

La procédure regroupe onze créanciers d'ECC, une entreprise fondée en 2008 par un ancien cadre de Nespresso avec pour objectif de commercialiser des capsules biodégradables, moins chères et compatibles avec les machines à café de son ancien employeur.

Mais épuisée par la multiplication des procédures en justice dans ce qui avait été surnommé "la guerre des dosettes", ECC avait dû cesser son activité en 2017 avant que sa faillite ne soit prononcée en 2018.

Contactée par l'AFP, la marque Nespresso a indiqué avoir pris connaissance de ce cas, tout en précisant ne pas faire de commentaires sur des procédures en cours.

En 2011, ECC avait lancé ses dosettes en Suisse au sein d'une chaîne de produits électroniques et électroménagers. Mais elles n'avaient été commercialisées que "quelques jours", a rappelé le quotidien 24 heures, Nespresso saisissant rapidement la justice pour protéger sa marque.

Les avocats d'ECC avait obtenu trois ans après la levée de l'interdiction de commercialiser ses dosettes.

"Mais pendant ce temps là, les autres concurrents se sont engouffrés sur le marché", a retracé Maître Besse lors d'une entretien avec l'AFP, condamnant l'activité d'ECC.

Les différends en justice se sont prolongés plusieurs années, ce qui explique que la plainte des créanciers d'ECC ne soit déposée que maintenant.

"Il a fallu faire évaluer le préjudice", à la suite d'une décision de justice concernant la marque en 2021, a précisé l'avocat.

Il n'a pas indiqué à combien se montait l'investissement réalisé par l'animateur de radio et de télévision, le quotidien 24 heures évoquant pour sa part un montant de 8 millions d'euros déboursé entre 2009 et 2010 pour faire grimper sa participation dans ECC à 5%.

En 2022, Nespresso a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de francs. Nestlé se taille la part du lion sur le marché des capsules, notamment après avoir scellé en 2018 un partenariat avec l'américain Starbucks.

Le géant suisse, également propriétaire de la marque Nescafé, avait déboursé 7,15 milliards de dollars (6,56 milliards d'euros à taux actuels) pour obtenir le droit de commercialiser en supermarchés des dosettes sous la marque Starbucks.

