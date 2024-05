Harvey Weinstein attendu au tribunal de New York après l'annulation de sa condamnation

L'ancien producteur vedette d'Hollywood Harvey Weinstein est attendu mercredi au tribunal de New York pour la première audience de procédure vers un nouveau procès, après l'annulation retentissante d'une de ses condamnations pour viol et agression sexuelle par une cour d'appel la semaine dernière.

Son avocat, Arthur Aidala, a confirmé à l'AFP qu'Harvey Weinstein, 72 ans, serait bien présent au tribunal de Manhattan pour cette audience prévue dans l'après-midi.

L'ex-tout puissant producteur américain reste incarcéré car il avait aussi été condamné en 2023 à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agressions sexuelles.

Mais l'annulation de sa condamnation à New York a été vécue comme un affront et un retour en arrière pour le mouvement #MeToo contre les violences sexuelles faites aux femmes, car les révélations sur Harvey Weinstein en 2017 avaient déclenché une onde de choc mondiale et son procès à New York avait été érigé en symbole.

L'ancien producteur y avait été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle.

Selon la cour d'appel de New York, des témoignages portant sur d'autres faits que ceux commis contre les plaignantes avaient été admis "de façon erronée".

Or, ces témoignages avaient "dépeint une image hautement préjudiciable" d'Harvey Weinstein, a estimé la cour, pour qui "la solution à ces erreurs choquantes est un nouveau procès". La cour d'appel s'est montrée divisée sur la question, avec quatre juges se prononçant pour l'annulation et trois contre, après un vif débat.

L'avocat d'Harvey Weinstein, Athur Aidala, fait une déclaration à la presse, le 25 avril 2024 à New York AFP/Archives

"La cour continue à contrecarrer les victoires régulières pour lesquelles les survivantes de violences sexuelles se sont battues", a ainsi regretté Madeline Singas, une des juges s'étant prononcée contre l'annulation. Selon elle, les femmes "qui portent le traumatisme de violences sexuelles" ont été "oubliées".

Le parquet de Manhattan a indiqué son intention qu'un nouveau procès ait lieu.

L'audience se tient mercredi dans le même tribunal que celui où Donald Trump est actuellement jugé dans une affaire de paiements dissimulés à une ancienne star de films X durant la campagne présidentielle de 2016.

Mais le procès de Donald Trump a lieu tous les autres jours de la semaine et fait relâche le mercredi.