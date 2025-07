Haute couture: à Paris, Schiaparelli ouvre le bal d'une semaine marquée par le chassé-croisé des directeurs artistiques

La dernière de Demna chez Balenciaga, Dior aux abonnés absents... La semaine de la haute couture a débuté lundi à Paris, encore marquée par le jeu de chaises musicales des directeurs artistiques.

Schiaparelli a, comme à son habitude, ouvert le bal avec une collection automne-hiver 2025-2026 intitulée "Retour vers le futur".

Une impressionnante robe à volants noirs et blancs, de longues robes du soir sculpturales, des tailleurs élégants presque trop sages, une tenue de torero richement décorée ou encore un manteau taillé comme un rectangle sans manche, au col montant à plumes et brodé d'une grosse fleur argentée, composent ce nouveau vestiaire. Le tout dans des tons blanc, noir et argenté, avec quelques touches de rouge vif.

Organisé au Petit Palais, ce nouveau show a réuni un parterre de stars, dont la rappeuse américaine Cardi B qui a fait sensation avec une robe noire ultra-moulante à l'immense encolure ornée de longues franges perlée et un corbeau vivant posé sur ses mains gantées. La chanteuse britannique Dua Lipa ou encore les actrices françaises Philippine Leroy-Beaulieu et Joséphine Japy étaient également de la partie.

Suivront dans la journée les défilés des maisons Iris Van Herpen, de retour après un an d'absence, Georges Hobeika, Imane Ayissi, Rahul Mishra, Julie de Libran et Giambattista Valli.

Le dernier show de Demna

Le point d'orgue de cette édition automne-hiver 2025-2026 sera les adieux de Demna à Balenciaga. Le styliste géorgien de 44 ans présentera son dernier défilé pour la maison française mercredi midi.

Après dix ans à sa tête, le créateur au style iconoclaste va prendre la direction artistique de Gucci, dont les contre-performances plombent l'activité de Kering, qui possède les deux marques.

Il est remplacé par l'Italien Pierpaolo Piccioli qui présentera sa première collection en octobre lors de la Fashion Week Femme de Paris.

Un départ célébré en fanfare : outre une exposition baptisée "Balenciaga par Demna" au siège parisien de Kering, la maison de couture publie depuis plusieurs jours sur son compte Instagram les meilleurs looks imaginés par le styliste au cours de la dernière décennie.

Le créateur belge Glenn Martens, le 7 mars 2023 à Paris AFP/Archives

Mercredi marquera également les débuts, dans la soirée, chez Maison Margiela de Glenn Martens, nommé en janvier pour succéder au Britannique John Galliano.

Le designer belge signe avec ce premier défilé le retour de la maison française au calendrier de la haute couture, après un dernier show sous le pont Alexandre III en janvier 2024, considéré par beaucoup comme l'un des plus spectaculaires de ces dernières années.

Les maisons Patou et Celine ont déjà défilé dimanche, hors calendrier, comme un coup d'envoi officieux de cette semaine de la haute couture.

Dior et Gaultier manquent à l'appel

Mardi, Chanel présentera pour la dernière fois une collection imaginée par son studio de création interne, la cinquième depuis le brusque départ de Virginie Viard en juin 2024.

Nommé en décembre, son successeur, le discret et très respecté Franco-Belge Matthieu Blazy, dévoilera sa première collection en octobre.

Jusqu'à jeudi, 27 maisons présentent leurs créations, parmi lesquelles Elie Saab, Armani Privé, Aelis, Viktor&Rolf, Adeline André ou encore le couturier syrien Rami Al Ali, qui intègre le calendrier officiel.

En raison de la valse des directeurs artistiques, cette semaine compte aussi quelques absences remarquées.

Dior n'est pas de la partie. Après un premier défilé particulièrement suivi lors de la Fashion Week masculine le 27 juin, Jonathan Anderson réserve sa première collection haute couture pour janvier 2026.

Nommé début juin à la tête des collections femme et haute couture de Dior, en remplacement de Maria Grazia Chiuri, quelques semaines après son arrivée chez l'homme, le Nord-Irlandais de 40 ans est le premier depuis Christian Dior à superviser les trois lignes de la maison phare de LVMH.

Jean Paul Gaultier manque également à l'appel. Nommé directeur artistique permanent de la griffe en avril, le Néerlandais Duran Lantink fera ses débuts lors de la Fashion Week femme en octobre.

L'événement s'achèvera avec le défilé du Suisse Kevin Germanier.