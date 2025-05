Impossible n'est pas Tom Cruise au Festival de Cannes

L'acteur américain Tom Cruise pose devant les photographes lors d'un événement avant la sortie du film "Mission : Impossible – The Final Reckoning", à Séoul, le 8 mai 2025

Après la politique, place au spectacle: au lendemain de la cérémonie d'ouverture, marquée par le plaidoyer anti-Trump de Robert De Niro, le Festival de Cannes crée l'événement mercredi en invitant Tom Cruise pour le 8e volet de "Mission : Impossible".

La venue hors compétition de la superstar du cinéma hollywoodien est l'un des événements les plus attendus de cette 78e édition.

Les fans du héros Ethan Hunt ne pouvaient pas rêver d'un plus bel écrin pour clore une saga cinématographique devenue culte, et Cannes d'une star plus charismatique que l'acteur de 62 ans, l'un des rares capable d'attirer des millions de spectateurs sur son nom.

Une femme prend une photo d'un écran géant faisant la promotion du film "Mission : Impossible - The Final Reckoning" avec l'acteur américain Tom Cruise devant l'hôtel Carlton, à Cannes, dans le sud de la France, le 13 mai 2025 AFP

Le spectacle est assuré avec ce casse-cou, qui débarquait en hélicoptère sur la Croisette il y a trois ans pour présenter le nouveau "Top Gun : Maverick", et électrisait en août dernier la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, en sautant du toit du Stade de France.

Arrivera-t-il cette fois par la mer, par la terre ? Pour ce qui est présenté comme l'ultime volet de la saga, en salles le 21 mai, Tom Cruise, qui montera les marches peu avant 19H00 (17h00 GMT), n'a pas le droit de décevoir.

Le film, d'une durée XXL (02H49), promet de livrer aux fans toutes les clés de la saga, débutée sur le petit écran, lancée au cinéma par Brian De Palma et conduite à son terme par le réalisateur Christopher McQuarrie.

Ouverture de la compétition

Le septième volet mettait Tom Cruise aux prises avec une intelligence artificielle machiavélique, l'Entité, et la suite promet de reprendre l'intrigue là où elle avait été laissée, avec les mêmes complices à l'écran, dont Simon Pegg et Hayley Atwell.

Après une cascade parmi les plus spectaculaires de "Mission : Impossible", à bord d'un train chutant dans le vide, Tom Cruise voltige cette fois accroché aux ailes d'un petit avion ou plonge dans les abysses pour pénétrer un sous-marin, selon les premiers extraits dévoilés.

Le réalisateur français Laurent Cantet lors du Festival international du film de Toronto, au Canada, le 11 septembre 2021 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

La journée sera également marquée par l'ouverture de la compétition, avec deux premiers films en lice pour la Palme d'or : "Sound of Falling" ("In die Sonne schauen"), un drame allemand réalisé par une nouvelle venue, Mascha Schilinski, sur quatre générations de femmes, et "Deux procureurs", de Sergueï Loznitsa.

Ce film résonnera avec l'actualité : grand nom du cinéma ukrainien, le réalisateur remonte à l'époque des purges staliniennes et promet une plongée "dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom".

Dans les sections parallèles, l'émotion sera au rendez-vous avec la projection, en ouverture de la Quinzaine des cinéastes, du film "Enzo".

Laurent Cantet, Palme d'or en 2008 avec "Entre les murs", l'a écrit et préparé avec son ami et partenaire de travail de longue date Romain Campillo, distingué du Grand Prix à Cannes pour "120 battements par minute" en 2017.

Cantet est décédé en avril 2024, juste avant le tournage du film, à 63 ans. Celui-ci a donc été bouclé par Campillo, comme un ultime hommage à son ami disparu.