Inde: l'homme le plus riche d'Asie marie son fils et des couples défavorisés

L'homme le plus riche d'Asie, le magnat milliardaire indien Mukesh Ambani, a donné mardi le coup d'envoi des somptueuses célébrations du mariage de son fils en organisant des noces collectives pour 52 couples défavorisés.

M. Ambani, 67 ans, préside Reliance Industries, la plus grande capitalisation boursière indienne, a participé avec sa famille à cette cérémonie en compagnie de quelque 800 invités, dans des locaux de Reliance à Navi Mumbai.

Chaque couple y a reçu des bijoux de mariage en or et en argent, 1.200 dollars en espèces et des provisions "suffisantes pour un an", a déclaré la société.

La société a déclaré que ce mariage de masse soulignait "l'engagement de la famille Ambani en faveur de l'aide sociale et du soutien à la communauté". "La famille s'est engagée à continuer à soutenir des centaines d'autres mariages de ce type à travers le pays", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Le fils cadet de Mukesh Ambani, Anant, et sa fiancée Radhika Merchant, tous deux âgés de 29 ans, doivent se marier lors d'une cérémonie hindoue de trois jours à Mumbai, capitale financière de l'Inde, à partir du 12 juillet.

Les préludes festifs à ce mariage ont déjà inclus un gala de trois jours en février pour 1.500 invités dans l'Etat de Gujarat, une croisière pour 1.200 invités en Méditerranée, un temple hindou spécialement construit et des concerts de la star du R&B Rihanna ou des Backstreet Boys, un groupe de pop américain phare des années 90.

En 2018, Mukesh Ambani avait organisé pour sa fille le mariage le plus cher jamais organisé en Inde, qui aurait coûté 100 millions de dollars et où la chanteuse américaine Beyonce s'était produite.

Si l'Inde, le pays le plus peuplé du monde, est la grande économie qui connaît la plus forte croissance sur la planète, elle reste confrontée à une crise de l'emploi.

Le revenu national par habitant n'y est que de 1.174 dollars, selon les données du gouvernement. L'an dernier, elle était classée 111e sur 125 pays au Global Hunger Index, un indice mondial de la faim calculé par des agences d'aide européennes.

Et de nombreux couples y sont soumis à une forte pression sociale pour organiser un mariage coûteux, ce qui les pousse parfois à s'endetter lourdement.