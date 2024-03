Isabelle Adjani va tourner une saga d'été pour Netflix

Isabelle Adjani bientôt de retour sur Netflix, pour une série: l'actrice va jouer en juin dans une "saga estivale" se déroulant en Provence, a annoncé mardi le vice-président des contenus pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de la plateforme.

"C'est une tradition française" que ce type de saga sur une famille et ses secrets, a souligné Larry Tanz, lors d'une conférence au festival Séries Mania à Lille.

L'intrigue est la suivante: Alba, jeune mère célibataire en fuite avec son fils, décroche une place de cueilleuse sur une exploitation florale en Provence, tenue par une famille prospère. Mais peu après son arrivée, le patriarche du clan est assassiné et Alba se retrouve suspecte numéro un.

Isabelle Adjani joue le rôle de la matriarche. La série, dont la date de diffusion n'a pas été précisée, est créée par Nils-Antoine Sambuc, un des co-scénaristes de la saison 2 de "En Thérapie".

L'artiste aux cinq César était à l'affiche en 2023 du film "Voleuses" de Mélanie Laurent sur Netflix.

Larry Tanz a aussi annoncé la production cette année d'une série policière néerlandaise, "Amsterdam Empire", co-créée par Nico Moolenaar et mêlant glamour et noirceur.

L'actrice Famke Janssen, qui a joué dans les sagas James Bond et X-Men, sera du casting.

Netflix produit de plus en plus de films et séries localement. Quarante productions sont tournées actuellement en Europe, a relevé le dirigeant, qui supervise les programmes originaux du groupe californien sur le continent.