"J'ai toujours eu le choix", dit Bastien Bouillon à Venise

Le
31 Aoû. 2025 à 03h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Clément MELKI
© 2025 AFP
L'acteur français Bastien Bouillon lors du tapis rouge du film "A Pied d'Oeuvre" présenté en compétition au 82e Festival international du film de Venise, au Lido de Venise le 29 août 2025.

L'acteur français Bastien Bouillon lors du tapis rouge du film "A Pied d'Oeuvre" présenté en compétition au 82e Festival international du film de Venise, au Lido de Venise le 29 août 2025.

AFP
Stefano RELLANDINI
Partager 4 minutes de lecture

"J'ai toujours eu le choix", affirme Bastien Bouillon: l'acteur, l'un des plus demandés du moment, présente à la Mostra de Venise "A pied d'œuvre" de Valérie Donzelli, dans lequel il incarne un photographe quittant tout pour devenir écrivain.

"Avant, j'avais le choix: accepter un projet ou ne rien avoir dans l'assiette. Aujourd'hui, je peux choisir entre plusieurs projets", confie à l'AFP le comédien de 40 ans, César du meilleur espoir masculin en 2023 pour "La nuit du 12" de Dominique Moll.

Longtemps cantonné aux secondes rôles, ce caméléon à la riche palette émotionnelle signe une année prolifique, marquée par la sortie de "Partir un Jour", très applaudi à Cannes.

Dans "A pied d'œuvre", adaptation en lice pour le Lion d'or de l'autobiographie de Franck Courtès qui porte le même titre, il est Paul Marquet, un ancien photographe à succès qui a abandonné une vie confortable pour écrire.

Au désespoir de ses proches, malgré la solitude et sous la pression de son éditrice (Virginie Ledoyen), ce père divorcé va tenter de rester fidèle à ses choix en enchainant les petits boulots pour colmater la précarité financière.

"C'est l'histoire d'un homme qui est libre et qui décide de ne pas correspondre à ce qu'on attend de lui", résume Valérie Donzelli, qui a elle-même abandonné ses études d'architecte pour devenir comédienne.

La réalisatrice signe ici sa quatrième collaboration avec Bastien Bouillon, auquel elle voulait offrir "un vrai grand rôle" après l'avoir porté à l'écran dès 2011 pour un rôle discret dans "La guerre est déclarée".

"Les très bon acteurs, on les voit tout de suite parce que les rôles pas très écrits, ils les investissent et les incarnent très fort", souligne-t-elle.

"Cinéma pluriel"

Dans ce huitième long-métrage tout en délicatesse, qui sortira en France en janvier 2026, le spectateur retrouve le cinéma de Valérie Donzelli: voix off, plans en Super 8 et bande originale mêlant de simples notes de piano aux tubes de Souchon et Reggiani.

Pour sa seconde adaptation, deux ans après "L'Amour et les forêts", elle a "sélectionné tout ce qui pouvait être cinématographique" dans les nombreuses "petites scènes" du livre, dont certaines fournissent un terrain de jeu idéal à sa fantaisie poétique.

"Valérie est en constante création. Quand je vois ses films, je retrouve cette énergie, cet amour de la matière, des différents médiums du cinéma", énumère Bastien Bouillon.

Loin de se limiter au cheminement d'un homme, "A pied d'œuvre" interroge sur la dévalorisation de l'effort intellectuel, le poids des injonctions, et critique l'ubérisation du travail et les algorithmes qui réévaluent les tâches à la baisse.

De gauche à droite : l'actrice française Virginie Ledoyen, la réalisatrice française Valérie Donzelli et l'acteur français Bastien Bouillon assistent au photocall du film "A Pied d'Oeuvre" présenté en compétition au 82e Festival international du film de V

De gauche à droite : l'actrice française Virginie Ledoyen, la réalisatrice française Valérie Donzelli et l'acteur français Bastien Bouillon assistent au photocall du film "A Pied d'Oeuvre" présenté en compétition au 82e Festival international du film de Venise, au Lido de Venise le 29 août 2025.

AFP
Tiziana FABI

Comme chez l'écrivain, le métier d'acteur est synonyme de haut et de bas, et implique des sacrifices. "On peut être (au sommet), puis on redescend", concède Valérie Donzelli.

"C'est ce que dit Paul (dans le film): achever un texte ne veut pas dire être publié. Être publié ne veut pas dire avoir du succès. Avoir du succès n'augure d'aucune fortune."

En cette année 2025, tout semble pourtant sourire à Bastien Bouillon, qui s'est construit, au fil des années, une filmographie diversifiée et enchaine désormais les tournages.

Après "Aux jours qui viennent" (Nathalie Najem), il sera en septembre à l'affiche de "Connemara" d'Alex Lutz, adaptation du roman de Nicolas Mathieu, et l'an prochain dans le nouveau film de Michel Gondry.

Après son César, il tenait pourtant à ne pas enchaîner trop de films "pour ne pas ennuyer le spectateur". Mais, "on a la chance d'avoir un cinéma pluriel. (...) On peut être goulu sans être au même endroit", nuance-t-il.

Pour choisir ses rôles, il fait "passer l'humain à un niveau quasiment égal au scénario". "Je n'extrais jamais ma partition en me disant +là, je vais m'amuser+ (...) J'essaye de voir les choses dans une globalité", explique-t-il.

Les gens
ITALIE

Dans le même thème - Les gens

L'actrice américaine Julia Robert lors d'un photocall pour le film &quot;After the Hunt&quot; à la 82e Mostra de Venise, le 29 août 2025 au Lido de Venise
Les gens

A la Mostra, Julia Roberts défend un cinéma qui dérange

Le prince Harry à Londres, le 8 avril 2025
Les gens

Le prince Harry au Royaume-Uni le 8 septembre, date anniversaire du décès d'Elizabeth II

L'acteur britannique Micheal Ward lors d'un photocall pour le film &quot;Eddington&quot; au Festival de Cannes, le 17 mai 2025
Les gens

L'acteur britannique Micheal Ward inculpé de viols a comparu devant un tribunal londonien

45.43713, 12.33265

À la une

International

Chine : Xi Jinping accueille Vladimir Poutine pour un sommet sur la sécurité

Afrique

CHAN 2025 : le Maroc remporte le championnat pour la troisième fois

Journée internationale des victimes de disparition forcée

Disparitions forcées : un bond de 70% en cinq ans, conflits et actions des États en cause

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

TERRIENNES

"Allah est lesbienne": la militante féministe Ibtissame Lachgar poursuivie pour blasphème au Maroc reste en prison

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

Afrique

Côte d'Ivoire: six fonctionnaires ivoiriens "enlevés" par des supplétifs de l'armée burkinabè près de la frontière

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

International

Niger: Nathalie Yamb nommée conseillère des autorités, deux mois après des sanctions de l'UE pour ses activités prorusses