Japon: Bruno Mars et Rosé interprètent pour la première fois leur tube viral "APT"

Bruno Mars et la star de la K-pop Rosé interpréteront leur tube viral "APT" pour la première fois vendredi lors d'une cérémonie de remise de prix à Osaka, au Japon, a déclaré l'organisateur de l'événement.

Le titre du duo - inspiré d'un jeu de boissons sud-coréen fameux chez les étudiants notamment- est sortie le mois dernier et son clip a déjà été visionné près de 400 millions de fois sur la plateforme YouTube.

Son chant basique et répété "apateu", qui signifie appartement en coréen, et son refrain électro-pop ont immédiatement connu un succès mondial et ont déclenché un engouement via des chorégraphies sur les réseaux sociaux, le morceau étant classé parmi les plus populaires sur TikTok ces dernières semaines.

Bruno Mars et Rosé se produiront vendredi aux MAMA Awards au Japon, cérémonie annuelle de remises de prix récompensant les artistes de K-pop.

Rosé, 27 ans, est membre du groupe ultra-populaire Blackpink - le premier groupe féminin de K-pop à atteindre le sommet du Billboard 200 américain et les premières artistes asiatiques à être en tête d'affiche du festival américain Coachella.

"Je savais que les gens auraient envie de danser dessus, mais je ne savais pas que tout le monde sauterait dessus si vite après la sortie, parce que nous l'avons annoncée à la dernière minute", a déclaré Rosé au magazine culturel i-D.

Rosé, de son vrai nom Roseanne Park, est née en Nouvelle-Zélande dans une famille sud-coréenne et a grandi en Australie avant de se former pour devenir une star de la K-pop.