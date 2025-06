Jeff Bezos à Venise pour son mariage, malgré les protestations

Le milliardaire Jeff Bezos, patron d'Amazon, est présent à Venise où il doit se marier, a constaté mercredi l'AFP, mariage qui a généré des protestations dans la Cité des Doges.

M. Bezos et sa future épouse Lauren Sanchez ont été vus entrants dans le très luxueux hôtel Aman situé sur le Grand Canal, où la nuitée peut dépasser 10.000 euros.

Les festivités doivent débuter jeudi et s'achever samedi lors d'une cérémonie dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité.

Tous les deux divorcés, Jeff Bezos, 61 ans, et Lauren Sanchez, 55 ans, ont selon les médias italiens réservé entièrement les hôtels les plus luxueux de la cité lacustre pour accueillir leurs invités prestigieux, au nombre desquels figureraient Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Orlando Bloom ou encore Ivanka Trump.

La fille du président américain est d'ailleurs arrivée à Venise mardi en fin d'après-midi, accompagnée de son mari Jared Kushner et de ses enfants, a constaté un photographe de l'AFP.

Cette débauche de luxe a suscité une polémique à Venise, où certains craignent que les invités et leurs entourages ne rendent leur ville, déjà bondée de touristes, encore plus invivable.

Des affiches "No space for Bezos" ("pas de place pour Bezos") avaient été collées dans la ville ces derniers jours et des activistes de Greenpeace avaient déployé mardi une affiche géante place Saint-Marc avec une photo de Bezos riant et cette légende: "si tu peux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d'impôts".

"Pas de place pour Bezos" : une affiche appelle à protester contre le mariage du fondateur d'Amazon à Venise, le 25 juin 2025 AFP

"Venise a toujours accueilli tout le monde. Je souhaite donc la bienvenue à Jeff Bezos et Lauren Sanchez qui ont choisi la plus belle ville du monde pour leur journée spéciale", a réagi mercredi le président de la région Vénétie Luca Zaia sur Facebook.

Construite au fil des siècles sur des îlots dans la lagune, la ville a mis en place un ticket d'entrée controversé pour les visiteurs à la journée, mais certains exigent une politique plus ambitieuse pour lutter contre la crise du logement.

Le couple, qui a aussi fait des donations à des organisations caritatives locales, a sollicité des artisans du cru, pour la pâtisserie ou pour les célèbres verres de Murano.