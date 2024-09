Jennifer Lopez, star du tapis rouge de Toronto avec "Unstoppable"

Jennifer Lopez a pris la lumière des projecteurs vendredi au Festival international du film de Toronto (TIFF), pour la promotion d'un film sur l'incroyable destin d'un lutteur unijambiste qui se sublime pour décrocher le graal.

Dans le film "Unstoppable", l'inarrêtable actrice, chanteuse et danseuse de 55 ans interprète la mère d'un lutteur, joué par Jharrel Jerome, qui parvient à atteindre le haut niveau universitaire bien qu'il soit né sans jambe droite.

"Quand j'ai lu le scénario, comme tant d'autres femmes, je me suis identifiée à cette vie semée d'embûches", a déclaré Jennifer Lopez à la presse. "C'est une histoire de latino, si inspirante... C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée".

Son passage sur le tapis rouge du plus important festival de cinéma d'Amérique du Nord était sa première sortie publique depuis l'annonce de son divorce avec l'acteur Ben Affleck, qui a co-produit le film avec son ami Matt Damon mais n'était pas présent vendredi à Toronto.

L'histoire du film est adapté de l'histoire vraie d'Anthony Robles, devenu champion universitaire de lutte libre aux Etats-Unis en 2011 en catégorie des moins de 57 kg. Le sportif, qui a lui-même doublé Jharrel Jerome sur plusieurs scènes d'action et a en partie produit le film, a reçu une standing ovation après la projection vendredi soir.

Le TIFF revient cette année avec tout son faste, après une édition ternie l'an passé par les grèves jumelées des acteurs et des scénaristes.

Outre Jennifer Lopez, le tapis rouge va, dans les prochains jours, voir passer nombre de stars mondiales.

Pamela Anderson

Les acteurs Ben Stiller -- dont la projection du film "Nutcrackers" a été perturbée jeudi par la présence de plusieurs manifestants propalestiniens -- Orlando Bloom et la chanteuse Katy Perry étaient présents jeudi à la soirée d'ouverture.

Angelina Jolie, Salma Hayek, Cate Blanchett et Nicole Kidman sont aussi attendues d'ici la clôture le 15 septembre, ainsi qu'Elton John et Bruce Springsteen pour présenter de nouveaux documentaires sur leurs carrières épiques.

En plus de "Unstoppable", la deuxième journée du festival -- qui met à l'affiche des films oscarisables, des comédies familiales et des documentaires -- a été marquée par la projection du dernier opus de la réalisatrice Gia Coppola, "The Last Showgirl".

Pamela Anderson (G) et Gia Coppola (D) à Toronto, le 6 septembre 2024 AFP

Petite-fille du légendaire Francis Ford Coppola et nièce des réalisateurs Sofia et Roman Coppola, Gia Coppola, 37 ans, dirige dans ce film Pamela Anderson, qui campe une danseuse chevronnée dont le show à Las Vegas est brusquement annulé.

Après 30 ans passés en talons aiguilles sur les podiums de "Sin City", son personnage, Shelley, doit faire le point sur l'avenir. "Je crois que je me suis préparée toute ma vie à ce rôle", a déclaré Pamela Anderson après la projection.

Avec ce film, Gia Coppola tente de montrer l'envers du décor de "Sin City", la ville du péché: ce qui se passe derrière les projecteurs et les paillettes quand l'industrie du divertissement se débarrasse de ceux et celles dont elle n'a plus besoin.

Au total, 278 films doivent être présentés dans la plus grande ville du Canada.

Parmi les premières mondiales très attendues figure "Eden" de Ron Howard, un film de survie se déroulant aux îles Galapagos avec Ana de Armas et Sydney Sweeney.