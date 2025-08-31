Jude Law n'a pas eu peur de se glisser dans la peau de Poutine

Le
31 Aoû. 2025 à 12h35 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'acteur britannique Jude Law à la Mostra de Venise le 31 août 2025, à la veille de la présentation en avant-première du film du réalisateur français Olivier Assayas "Le mage du Kremlin", dans lequel il incarne le président russe Vladimir Poutine

L'acteur britannique Jude Law à la Mostra de Venise le 31 août 2025, à la veille de la présentation en avant-première du film du réalisateur français Olivier Assayas "Le mage du Kremlin", dans lequel il incarne le président russe Vladimir Poutine

AFP
Tiziana FABI
Partager 2 minutes de lecture

L'acteur britannique Jude Law a confié ne pas craindre de "répercussions" et ne pas avoir eu peur de se glisser dans la peau de Vladimir Poutine pour "Le mage du Kremlin", présenté dimanche à la 82e Mostra de Venise.

"Je n'ai pas eu peur de répercussions. Je me sentais en confiance entre les mains d'Olivier (Assayas, le réalisateur), et le scénario était une histoire qui allait être racontée de manière intelligente, avec nuance", a déclaré la star britannique de 52 ans.

Il ne s'agissait pas "de chercher la controverse pour la controverse", a-t-il souligné lors de la conférence de presse du film.

C'est la première fois qu'un acteur de cette envergure incarne l'homme fort du Kremlin à l'écran. Pour les besoins du film, Jude Law porte une perruque, adopte des moues du maître du Kremlin et s'est mis au judo. "C'est dingue ce qu'on peut faire avec une bonne perruque", a-t-il ironisé.

Plus sérieusement, il a expliqué peu connaitre au départ la vie et la personnalité de Vladimir Poutine et s'être appuyé sur les nombreuses images et vidéos de lui en circulation. A un moment, "ça devient une sorte d'obsession, on cherche toujours plus de matériel récent".

Pour Olivier Assayas, l'idée était de travailler avec un acteur qui a "le pouvoir, l'intelligence et le talent nécessaires pour incarner le personnage sans ressembler à Vladimir Poutine".

Le réalisateur français, qui oscille entre des films internationaux comme "Carlos" et d'autres plus intimes, voit dans "Le mage du Kremlin un film sur "la transformation de la politique".

Adapté du roman à succès de Giuliano da Empoli, le long-métrage, tourné en anglais, suit la carrière de Vadim Baranov (joué par Paul Dano), conseiller de l'ombre de Vladimir Poutine largement inspiré de Vladislav Sourkov, fondateur du parti présidentiel Russie unie.

Il doit sortir en France en janvier 2026 mais n'a pas manqué de faire déjà réagir le Kremlin.

"Poutine est l'un des dirigeants les plus expérimentés et les plus brillants de la planète. On peut difficilement surestimer son influence sur les affaires internationales. Il est donc bien naturel que divers pays du monde s'intéressent à lui", a estimé son porte-parole, Dmitri Peskov.

Les gens
ITALIE

Dans le même thème - Les gens

L'acteur français Bastien Bouillon lors du tapis rouge du film &quot;A Pied d'Oeuvre&quot; présenté en compétition au 82e Festival international du film de Venise, au Lido de Venise le 29 août 2025.
Culture

"J'ai toujours eu le choix", dit Bastien Bouillon à Venise

L'actrice américaine Julia Robert lors d'un photocall pour le film &quot;After the Hunt&quot; à la 82e Mostra de Venise, le 29 août 2025 au Lido de Venise
Les gens

A la Mostra, Julia Roberts défend un cinéma qui dérange

Le prince Harry à Londres, le 8 avril 2025
Les gens

Le prince Harry au Royaume-Uni le 8 septembre, date anniversaire du décès d'Elizabeth II

45.43713, 12.33265

À la une

International

Chine : Xi Jinping accueille Vladimir Poutine pour un sommet sur la sécurité

Afrique

CHAN 2025 : le Maroc remporte le championnat pour la troisième fois

Journée internationale des victimes de disparition forcée

Disparitions forcées : un bond de 70% en cinq ans, conflits et actions des États en cause

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand

Afrique

Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?