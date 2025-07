Justin Timberlake annonce souffrir de la maladie de Lyme

La pop star américaine Justin Timberlake a annoncé jeudi à ses fans qu'il souffrait de la maladie de Lyme, une affection qui ne lui laisse selon lui aucun répit.

Le chanteur de 44 ans, ancien membre du boys band NSYNC, dont la tournée mondiale vient de s'achever, s'est exprimé sur Instagram.

"Ça a été l'expérience la plus amusante, émouvante, gratifiante, physiquement éprouvante et, parfois, exténuante", a-t-il déclaré à propos de cette tournée, qui a suscité de nombreuses critiques de la part de certains fans, notamment pour le manque d'énergie de l'artiste sur scène.

"Parmi d'autres choses, j'ai dû faire face à des problèmes de santé, et on m'a diagnostiqué la maladie de Lyme — ce que je ne dis pas pour que vous ayez pitié de moi, mais pour donner un aperçu de ce que j'ai dû affronter en coulisses", a révélé Justin Timberlake.

"Vivre avec cela peut être continuellement invalidant, à la fois mentalement et physiquement. Quand j'ai reçu le diagnostic, j'ai bien sûr été choqué. Mais au moins je pouvais comprendre pourquoi j'avais des douleurs nerveuses intenses sur scène, ou pourquoi je me sentais extrêmement fatigué ou malade", a-t-il ajouté.

La maladie de Lyme est une maladie infectieuse due à une bactérie transmise à l'être humain par piqûres de tiques infectées.

Cette affection est rarement mortelle, mais les personnes infectées ont souvent une éruption cutanée et souffrent de symptômes pseudo-grippaux, notamment des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des nausées et des vomissements.

Justin Timberlake, connu pour les titres "Cry Me A River" ou "Can't Stop The Feeling", avait eu maille à partir avec la justice il y a un an après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse près de New York.

Il avait plaidé coupable d'un délit mineur et avait été condamné à des travaux d'intérêt général.