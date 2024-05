Karla Sofía Gascón, actrice trans, dans un quatuor récompensé à Cannes

Un beau quatuor: Karla Sofía Gascón, Espagnole ayant fait une transition de genre sur le tard, les Américaines Zoe Saldaña et Selena Gomez et la Mexicaine Adriana Paz ont été récompensées par un prix d'ensemble d'interprétation féminine pour "Emilia Perez" au 77e Festival de Cannes.

Karla Sofía Gascón, 52 ans, joue le rôle-titre, un baron de la drogue mexicain impitoyable, qui décide de faire sa transition et devenir femme. C'est la première femme trans à avoir ce prix à Cannes. La comédienne a changé de sexe à 46 ans.

"A toutes les personnes trans qui souffrent tant. Je veux que ces personnes arrivent à croire qu'il est toujours possible de s'améliorer", a-t-elle remercié, seule au micro, sur la scène du Palais des Festivals.

L'actrice espagnole Karla Sofía Gascón, récompensée par un prix d'ensemble d'interprétation féminine pour le film "Emilia Perez" au 77e Festival de Cannes, le 25 mai 2024 AFP

"Je ne vais pas vous mentir, pour moi, travailler dans le rôle de Manitas était bien plus amusant que celui d'Emilia Perez. Jouer un trafiquant de drogue mexicain, avec une voix différente de la mienne, et chanter... Cela me semblait être un travail magnifique", avait-elle déclaré devant la presse dans les jours précédents à Cannes.

Car, oui, il faut ajouter à cette histoire dingue les scènes de comédies musicales, à tel point que certains critiques ont parlé de "narcomusical".

Comme son personnage, c'est une femme qui aime toujours les femmes. Karla Sofía Gascón est mariée et a une fille. "Elles sont venues à Cannes. Au gala, elles pleuraient comme des madeleines".

"Ma fille a 13 ans. Cela a été un chemin très difficile, très compliqué. Surtout pour ma femme. Je l'ai rencontrée quand elle avait 18 ans, dans une discothèque à Alcobendas (agglomération de Madrid), imaginez. Mais c'est merveilleux ce qui se passe".

"Ravivé un feu"

Le comédien qu'il était a commencé à jouer dans les années 1990 dans des séries populaires en Espagne telles que "Isabel" et "El súper". Puis l'acteur émigre au Mexique. Où est d'ailleurs censé se dérouler l'action d'"Emilia Perez", qui a finalement été tourné en majorité en région parisienne.

Vient ensuite "Nosotros los nobles (2013)", un des plus gros succès ciné du Mexique. C'est le confort financier acquis grâce à ce film qui la décidera à entamer sa transition complète.

Zoe Saldaña, 45 ans, incarne Rita, juriste au bord du burn-out qui accepte de travailler pour un baron du narcotrafic qui change de sexe. Ce film a "ravivé un feu" en elle, ce qu'elle avait auparavant "l'habitude d'entretenir toute seule".

Reine des blockbusters, elle a exploré les confins de l'univers, dans la peau bleue de Neytiri dans "Avatar" (2009) et "Avatar 2" (2022) de James Cameron et prêté ses traits à Gamora, mercenaire à la peau verte, dans "Les Gardiens de la Galaxie" (2014, 2017, 2023) de Marvel et dans "Avengers" (2018, 2019).

Mais c'est une autre couleur de peau qui lui a valu une polémique, lorsqu'elle a été critiquée pour s'être foncée la peau afin d'interpréter la chanteuse afro-américaine Nina Simone.

Greffe de rein

"Il n'y a pas qu'une seule manière d'être noire", avait déclaré au magazine Allure l'actrice en réponse aux critiques. "Je suis noire comme je sais l'être. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Je suis noire. J'élève des hommes noirs. Ne pensez jamais que vous pourrez me regarder et vous adresser à moi avec autant de dédain", avait-elle répondu, cinglante.

Né le 19 juin 1978 dans le New Jersey de parents originaires de la République dominicaine et de Porto Rico, elle grandit dans le Queens à New York.

(GàD) L'actrice mexicaine Karla Sofia Gascon, le réalisateur français Jacques Audiard et l'actrice américaine Selena Gomez avant la projection du film de Jacques Audiard "Emilia Perez" au Festival de Cannes, le 18 mai 2024 Karla Sofía Gascón AFP

Star de la pop de 31 ans, Selena Gomez, joue Jessica, la femme de Manitas, un plus petit rôle. Elle a déjà une vingtaine de films à son actif parallèlement à sa carrière musicale, et joue dans la série à succès "Only murders in the building".

Elle compte plus de 427 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. En 2017, Selena Gomez avait annoncé avoir subi une greffe de rein, dans le cadre d'un traitement pour son lupus, une maladie auto-immune chronique dont elle avait révélé souffrir en 2015.

La Mexicaine Adriana Paz, 44 ans, dans un plus petit rôle, joue la petite amie d'Emilia Perez.