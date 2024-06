Kendji Girac présente publiquement ses excuses dans une vidéo sur Instagram

Blessé par balle fin avril à Biscarrosse (Landes) après une dispute conjugale sous l'empire de l'alcool et de la cocaïne, le chanteur Kendji Girac a présenté publiquement ses excuses dans une vidéo postée sur Instagram mercredi soir, sa première publication depuis le 10 mai.

"Je regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Avant l'accident et depuis quelque temps, j'avais pris de mauvaises habitudes, j'étais entré dans une spirale (...) et, malheureusement, je me suis perdu et je tiens à m'excuser", a dit le vainqueur du télé-crochet "The Voice" en 2014.

"Je veux redevenir le garçon que j'étais. (...) Tout ça est derrière moi. (...) Je remercie le procureur de Mont-de-Marsan de s'être donné du mal pour comprendre la complexité de cette situation. J'ai hâte de revenir pour faire ce que j'aime le plus au monde, chanter avec ma guitare", a-t-il ajouté.

Le chanteur avait initialement affirmé avoir voulu "simuler un suicide" après une dispute conjugale avant de changer sa version des faits. La procédure a été classée sans suite.

Le procureur de la République à Mont-de-Marsan, Olivier Janson, a estimé "qu'au vu de son alcoolisation et de sa prise de cocaïne, il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait" avec l'arme qui l'a blessé.

L'artiste de 27 ans, qui n'a "aucun antécédent judiciaire" et a "pu mesurer la gravité de ces infractions" selon le procureur, devra "s'acquitter de deux contributions citoyennes", dont le versement d'une somme d'argent au profit d'une association d'aide aux victimes.

Il devra aussi justifier d'une prise en charge sanitaire pendant six mois en vue d'obtenir le classement de ces procédures.

Kendji Girac avait été hospitalisé le 22 avril près de Bordeaux pour une grave blessure par balle au thorax. Selon des analyses, il était fortement alcoolisé, à plus de 2,5 grammes par litre de sang, et avait consommé de la cocaïne pendant une soirée et une nuit de fête, lors de laquelle il était notamment allé au casino avec des amis.