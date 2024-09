Khaby Lame, la star mondiale des réseaux sociaux s'essaie au 7e art

Certains le comparent à Charlie Chaplin, d'autres à Buster Keaton, l'innénarrable conducteur de la General. Numéro un de l'application TikTok, où il compte 162,8 millions d'abonnés, l'influenceur italien d'origine sénégalaise, 24 ans, s'est fait connaître pour ses courtes vidéos muettes tournant en dérision des tutoriels d'astuces alambiqués qui pullulent sur la Toile.

Je me consacre désormais au cinéma, j'espère que ce sera l'oeuvre de ma vie, j'en rêve depuis mon enfance. J'ai toujours rêvé en grand. Mon plus grand rêve est de remporter un Oscar un jour, voire plus d'un. Khaby Lame

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, ironise-t-il sur les réseaux sociaux en proposant des remèdes faciles. Sa marque de fabrique : les paumes des mains tournées vers le ciel, assorties d'un sourire complice et de yeux grands écarquillés.



À quel moment s'est-il rendu compte de son succès fulgurant ? "C'est quand j'ai commencé à voir à la télévision d'autres personnes dans le monde faire le même geste que moi, tels certains joueurs du Real Madrid comme Vinicius. J'ai réalisé que cela devenait un phénomène mondial".

Casquette noire, blouson en cuir beige, ses yeux expressifs cachés derrière d'épaisses lunettes de soleil, Khaby Lame se montre discret, mais n'hésite pas à poser pour des selfies avec ses fans qui l'interpellent à sa sortie d'un restaurant en face du Duomo, la majestueuse cathédrale de Milan.

Après un bref passage dans la capitale italienne de la mode, où il a défilé pour la marque allemande Hugo Boss, Khaby Lame est retourné à Los Angeles, sa nouvelle demeure et tremplin pour faire ses débuts à Hollywood.

Dans un film d'action comique intitulé "00Khaby", qui sera tourné selon lui "en grande partie aux États-Unis, mais aussi en Inde et au Brésil", le jeune influenceur endossera le rôle d'un livreur de repas recruté par les services secrets américains comme espion. "Mais je continuerai à réaliser des vidéos pour TikTok!", promet-il à ses followers.

Dyslexique et dyscalculique

L'idée lui était venue alors qu'il tournait en rond dans le logement social que sa famille occupait à Chivasso, près de Turin (nord), après avoir perdu en mars 2020 son poste de mécanicien dans une usine, tout au début de la pandémie de coronavirus. "Je pensais que c'était juste une application pour la danse ou les enfants, mais pendant la pandémie, j'ai commencé à l'utiliser car il n'y avait pas grand-chose à faire", se souvient-il.

Avant son licenciement, il avait enchaîné des petits boulots : "j'ai été maçon, laveur de vitres, j'ai travaillé chez Amazon et j'ai été aide-cuisinier". Désormais il dispose de gros revenus, évalués par Forbes à 16,5 millions de dollars entre juin 2022 et septembre 2023.

L'école a été pourtant un fiasco pour lui : "c'était la pagaille, j'ai toujours aimé faire rire les gens et donc je faisais toujours un peu le clown. J'ai été recalé deux ou trois fois". Son double handicap, d'être à la fois "dyslexique et dyscalculique", de son propre aveu, n'a rien arrangé non plus. Mais cela n'empêche pas de devenir une star de Hollywood ... "Dyslexique comme moi", Tom Cruise "m'a donné beaucoup de conseils. Je lui ai demandé s'il y avait des problèmes pour apprendre un scénario. Il m'a dit qu'avec de la bonne volonté, à la fin on y arrive", assure Khaby Lame.

Les conseils de Robert Redford

Une autre célébrité de Hollywood, Robert Redford, lui a déconseillé de suivre des cours de théâtre : "je n'en prends pas, j'étudie juste l'anglais, car il a dit qu'il valait mieux rester le plus naturel possible".

L'acteur et réalisateur américain l'a d'ailleurs choisi comme protagoniste d'une série de documentaires illustrant les ravages du changement climatique sur des pays africains, dont le Sénégal qu'il a quitté à l'âge d'un an pour l'Italie. "Nous allons montrer comment cela affecte les populations et surtout les enfants, dans des contrées où l'eau n'arrive plus", explique Khaby Lame.

Autre projet en cours, un film écrit à quatre mains avec son manager, Nicola Paparusso, sur la vie de Tommie Smith, l'athlète noir américain célèbre pour avoir levé le poing ganté de noir pour protester contre le racisme après sa victoire aux Jeux olympiques en 1968 à Mexico. Une occasion rêvée de dévoiler au grand public que Khaby Lame "n'est pas qu'un acteur muet qui ne parle pas ou un acteur comique", mais a une "verve dramatique", assure Paparusso. Pour lui, "c'est un acteur né, un génie".