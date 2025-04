Kim Kardashian, reine absolue de l'influence

Catapultée vers la célébrité mondiale par une sex tape il y a près de 20 ans, Kim Kardashian a fait fructifier ce buzz comme personne. A 44 ans, la superstar des réseaux sociaux est aujourd'hui une femme d'affaires milliardaire, capable de murmurer à l'oreille des présidents américains.

Lorsqu'elle s'est fait dérober plusieurs millions de dollars de bijoux à Paris en 2016, elle incarnait l'archétype de l'influenceuse accro aux selfies quotidiens.

De quoi en faire une cible facile pour ses braqueurs, qui sont jugés à partir de ce lundi, et jusqu'au 23 mai, pour l'avoir ligotée et dévalisée sous la menace d'une arme.

Kim Kardashian a prévu de témoigner devant le tribunal, selon son avocat.

"C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue", confiait-elle en 2019, dans l'émission "True Hollywood Story". "Ces dix minutes ont vraiment changé toute ma vie."

En apparence, la Californienne continue de tout montrer à ses 357 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y affiche aussi bien l'intérieur en cachemire de son jet privé que ses poussées de psoriasis - une maladie qui provoque des plaques rouges sur la peau.

Kim Kardashian lors de la Fashion Week à Paris, le 3 mars 2024 AFP

Mais la star, qui a largement renforcé son usage de gardes du corps, ne publie plus de photos directement lors de ses déplacements. Elle révèle en différé ses clichés, désormais davantage orientés sur sa famille et ses marques.

Une partie de l'élite intellectuelle et artistique continue de voir en elle le symbole de la vacuité d'une époque où la célébrité se suffit à elle-même, sans nécessiter aucun talent.

Kim Kardashian pèse 1,7 milliard de dollars à elle seule, selon Forbes, et s'est reconvertie en géante du "shapewear" - le secteur des sous-vêtement gainants - avec sa marque "Skims", évaluée à 4 milliards en 2023.

"Contradictoire"

De gauche à droite: Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner et Kylie Jenner lors d'un événement à West Hollywood, le 12 octobre 2015 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Née en 1980 à Los Angeles, Kim Kardashian grandit parmi la bourgeoisie de Beverly Hills.

Son père, l'avocat Robert Kardashian, est un ami proche d'O.J. Simpson - qu'elle surnomme "Tonton O.J.". Il se fait connaître de l'Amérique en défendant l'ex-joueur de football américain lors de son procès télévisé pour meurtre en 1995.

Kim perce elle au mitan des années 2000, grâce à son amitié avec Paris Hilton. La riche héritière l'intronise comme styliste personnelle dans son émission de télé-réalité.

Mais c'est en 2007 que sa renommée explose, avec la publication d'une sex tape tournée avec son ex-petit ami, le chanteur Ray J.

Le buzz tombe bien : il survient juste au moment où Kris Jenner, la matriarche et "momager" du clan, prépare une émission de télé-réalité sur sa famille recomposée.

Un ballon gonflable géant à l'effigie de Kim Kardashian, utilisé comme publicité pour sa marque de sous-vêtements "Skims", le 5 mars 2025 à New York AFP

Intitulée "L'incroyable famille Kardashian", la série exposera au monde entier pendant 14 ans l'intimité de Kim, avec ses sœurs Kourtney et Khloe, ses demi-sœurs Kendall et Kylie, filles de Caitlyn Jenner qui, avant sa transition de genre, s'appelait Bruce et était champion olympique de décathlon.

Les membres du clan en ont profité pour accumuler les deals publicitaires, avant de lancer diverses marques de vêtements et cosmétiques.

"A un moment donné, j'ai fait une campagne (...) pour des cupcakes et une campagne pour des pilules amaigrissantes ou un genre de régime, simultanément. Tout ça était très contradictoire", convenait Kim Kardashian auprès du New York Times en 2020.

Divorcée de Kanye West

Kanye West et Kim Kardashian, lors du MET Met Gala en 2015, à New York AFP

Son mariage somptueux avec le rappeur et designer Kanye West en 2014 - la même année où elle "casse l'Internet" avec son postérieur huilé en couverture de "Paper Magazine" - l'a propulsée en star de la mode et habituée de la Fashion Week parisienne.

Le couple, qui a eu quatre enfants - dont deux par mère porteuse - n'a toutefois pas survécu à la dérive de l'artiste. Lors d'une étrange campagne présidentielle avortée en 2020, le chanteur craque lors d'un meeting où il s'épanche de manière confuse sur leur vie de famille.

Après l'avoir défendu en invoquant sa bipolarité, elle entame la procédure de divorce en 2021, un an avant que Kanye West ne s'enfonce dans une spirale antisémite.

Entretemps, Kim Kardashian s'est prise de passion pour le droit. Elle étudie pour devenir avocate et a passé un premier examen en ce sens en 2021.

La star défend aussi certains détenus qu'elle estime trop lourdement condamnés.

Kim Kardashian serre la main de Donald Trump, lors d'une visite à la Maison Blanche, le 13 juin 2019 AFP

Donald Trump l'a reçue à la Maison Blanche pendant son premier mandat présidentiel, en acceptant de libérer une grand-mère condamnée à perpétuité pour usage de drogues. L'ex-vice présidente Kamala Harris l'a également invitée lorsque Joe Biden a gracié une dizaine de détenus l'an dernier.

"Je crois vraiment que si les gens commettent un crime, ils doivent purger leur peine", expliquait Kim Kardashian au Time Magazine en 2020. "Mais toute la question, c'est: +quelle est la juste durée de la peine ?+".