Kim Kardashian viendra à Paris témoigner devant la cour d'assises au procès de son braquage en 2016

La star américaine Kim Kardashian viendra bien à Paris témoigner devant la cour d'assises dans le cadre du procès de son spectaculaire braquage en octobre 2016, qui débute le 28 avril, a indiqué son avocat américain, Michael Rhodes, dans un communiqué à l'AFP transmis par ses avocats français.

"Nous pouvons confirmer que Mme Kardashian témoignera en personne au prochain procès pénal français sur l'incident de 2016 au cours duquel elle a été ligotée et dévalisée sous la menace d'une arme par des agresseurs masqués", explique ce communiqué.

Le procès doit se tenir jusqu'au 23 mai à la cour d'appel de Paris. Selon le planning prévisionnel, l'audition de la célébrité est prévue le 13 mai.

"Pour l'instant, Mme Kardashian réserve son témoignage pour la cour et les jurés, et ne souhaite pas s'expliquer davantage à ce stade", ajoute l'avocat dans le communiqué.

"Elle a une profonde admiration pour le système judiciaire français et a été traitée avec le plus grand respect par les autorités françaises", souligne le conseil américain, qui ajoute qu'"elle souhaite que le procès se déroule conformément au droit français et dans le respect de toutes les parties".

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Kim Kardashian, alors âgée de 36 ans, s'était fait braquer par plusieurs hommes, certains habillés en policiers, dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris, où elle était venue assister à la Fashion Week. Des bijoux d'une valeur de plus de six millions de dollars avaient été dérobés et pour la plupart jamais retrouvés.

Deux voleurs l'avaient menacée avec une arme sur la tempe, avant de la ligoter et de la bâillonner.

"Il m'a demandé avec un fort accent français ma +ring+" (bague), avait-elle raconté aux policiers juste après le vol. "Ils m'ont attachée (...) puis m'ont portée dans ma salle de bain", où la jeune femme avait été enfermée.

Trois autres hommes faisaient le guet à la réception, un sixième étant au volant d'un véhicule pour assurer la fuite.

Les braqueurs avaient emporté plusieurs bijoux en diamant et en or, dont une pierre de 18,88 carats.

Le groupe, décrit par les policiers comme une bande de truands "à l'ancienne", est soupçonné d'avoir réalisé le plus gros braquage au détriment d'un particulier des vingt dernières années en France.

Douze personnes avaient été renvoyées devant la cour d'assises dans cette affaire, mais seules dix d'entre elles seront finalement jugées: l'un des accusés, Marceau Baum-Gertner, est depuis décédé, et le cas de Pierre Bouianere sera disjoint à l'ouverture de l'audience pour des raisons de santé.