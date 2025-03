Koundé, toujours le prince de la mode chez les Bleus

Jules Koundé, "un des sportifs les plus stylés du monde" selon son partenaire de l'équipe de France Aurélien Tchouaméni, séduit également l'univers de la mode par son audace et ses goûts très affirmés.

"Ibou (Konaté) veut le trône, mais on sait qui est le boss", rigole Ousmane Dembélé en désignant Koundé lors de l'émission "The Bridge" animée par Tchouaméni sur YouTube. Pour l'occasion, le Barcelonais porte un maillot vintage du FC Sochaux des années 1980.

Le jour où Koundé a débarqué au mini-défilé du centre d'entraînement de Clairefontaine "en crop-top et en jupe, il avait gagné, c'était fini", s'amuse "Dembouz".

Fair-play, Ibrahima Konaté s'incline mais ne s'avoue pas vaincu. "Jules a commencé un peu fort sur cette voie, lâchait-il dans un sourire en juin 2024. "Maintenant, on va essayer de le détrôner".

Cette arrivée du lundi aux débuts des rassemblements des Bleus est désormais scrutée bien au-delà du monde du football, les joueurs eux-mêmes la surnomme "la fashion week".

"J'ai conscience que maintenant les gens sont impatients et se demandent si je vais être excentrique", sourit Koundé. Il s'est présenté tour à tour avec une cravate orange sur un blouson de cuir et des chaussures à talon ou bien en assortissant des moon boots avec une salopette en jean et un ensemble polaire-bob jaune moutarde, des clichés dévorés par ses 4,6 millions de suiveurs sur Instagram.

"Quand c'est Jules, tout passe"

Le magazine Elle lui a même consacré une série: "Le style de Jules Koundé en dix clichés".

"Quand c'est Jules, tout passe. J'ai fait du shopping avec lui: moi je n'ai rien pris, lui il a tout pris", s'esclaffe Dembélé.

"Quand on l'a shooté pour GQ, c'est une des plus belles séances de ces dernières années, raconte le chef de la rubrique style, Adrien Communier. On était face à quelqu'un qui se prêtait au jeu, qui avait envie de repousser les limites."

Le défenseur des Bleus Jules Koundé, à son arrivée au centre d'entraînement de Clairefontaine (Yvelines) le 29 mai 2024, pour préparer l'Euro AFP

Et l'arrière-droit des Bleus a un style affirmé. "A la cérémonie des hommes de l'année 2023 de GQ France, poursuit le journaliste, il portait une pièce +Comme des garçons+, la marque ne lui avait pas prêtée pour s'habiller le soir, c'était ce qu'il avait dans son armoire".

Le joueur confirme qu'il adore "digger", c'est-à-dire chercher les pièces rares. "Ca participe à la déconnexion, développe-t-il, c'est une des choses que j'aime faire dans mon temps libre. Faire des recherches, me documenter sur la mode... C'est une de mes passions".

Il met même la main à la pâte: il s'est associé à Homies from Paris (HFP), du créateur Oscar Goba Noël. "J'ai toujours voulu avoir ma marque de vêtement, m'occuper des designs, des coupes, discuter..." explique-t-il.

"Un goût très prononcé"

"Il y a du marketing, il y a sans doute des accords avec des marques que j'ignore, mais on sent qu'il va chercher ses pièces dans différentes maisons. Il a un goût très prononcé", estime Marie-Laure Gutton, commissaire de l'exposition "Mode en mouvement" au Palais Galliera à Paris.

"C'est de bon goût, il est très actuel et il a des références", juge Maï Jarach, jeune styliste de 21 ans qui a notamment créé des pièces à partir de maillots de foot "upcyclés" (transformés et revalorisés, ndlr).

Pour Koundé, "la seule personne qui doit être contente de la manière dont elle est habillée, c'est toi. Le reste, on s'en fiche. Même si c'est évidemment sympathique de pouvoir être complimenté".

Le défenseur de l'équipe de France Jules Koundé arrive en survêtement vintage lors d'un rassemblement des Bleus à Clairefontaine (Yvelines), le 11 novembre 2024 AFP

Le "sapeur" des Bleus a même répondu aux critiques de certains commentateurs du foot qui parlaient de "cirque" et de "déguisements" à propos des arrivées des internationaux à Clairefontaine.

"Enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu, a-t-il écrit sur X. Le prochain rassemblement c'est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds".

Au rassemblement suivant, en novembre il était venu en parka des Bleus de l'Euro-1992, survêt' et crampons, par autodérision.

Le FC Barcelone aussi a essayé de le freiner en imposant à tous ses joueurs d'arriver en tenue du club. "Mais on trouve toujours des moyens" rigole Koundé, qui "défile" désormais... après les matches, accompagné d'un photographe, et publie ses clichés. Comme un prince.