La campagne très promotionnelle de Melania Trump

Melania et Donald Trump à Milwaukee, le 18 juillet 2024

Son mari est en campagne présidentielle, elle en campagne promotionnelle: Melania Trump est sortie du silence si énigmatique qui la caractérise pour la publication très attendue de son livre.

L'ancienne Première dame va publier ses mémoires le 8 octobre, à moins d'un mois de l'élection présidentielle, à laquelle Donald Trump est candidat.

Pour faire la promotion de ce livre à venir, l'ancienne mannequin de 54 ans, dont les moindres faits et gestes sont commentés depuis des années, a publié une série de vidéos sur ses réseaux sociaux.

"En tant que personne réservée qui a souvent été scrutée publiquement et dont les agissements sont caricaturés, je ressens la responsabilité de clarifier les faits", déclare-t-elle dans un de ses clips, en noir et blanc.

Dans d'autres vidéos, l'ex-Première dame d'origine slovène évoque une ribambelle d'événements récents, sur lesquels elle ne s'était pas, ou peu, prononcée, de la tentative d'assassinat contre son mari en juillet, aux manifestations antiracistes de 2020, à Washington.

"Maîtresse de sa vie"

Elle parle aussi de la publication de photos d'elle nue, par des tabloïds américains, en 2016 -- elle se dit "fière" de ces clichés -- et du raid du FBI contre le domicile du couple Trump en Floride, en août 2022.

Pourquoi Melania Trump, connue pour être si discrète et mystérieuse, sort-elle enfin de son silence?

Selon Katherine Jellison, professeure à l'université de l'Ohio et spécialiste des couples présidentiels, ces clips visent avant tout à promouvoir son ouvrage, dont la version dédicacée, assortie de photos, est vendue 250 dollars.

"Mais je pense aussi qu'elle cherche à cultiver une image de femme forte, maîtresse de sa vie et de son destin", analyse-t-elle auprès de l'AFP.

D'après cette chercheuse, c'est pour cette même raison que Melania Trump n'a jusqu'ici "joué aucun rôle dans la campagne de 2024", au-delà de quelques soirées de levées de fonds et de sa participation à la cérémonie d'investiture de son mari par le Parti républicain à Milwaukee, dans le Wisconsin.

"Elle aime son mari"

La quinquagénaire, née en Slovénie, a en effet snobé jusqu'ici chacun des meetings de campagne de son époux. Elle ne s'est pas non plus rendue au tribunal au printemps à New York, où Donald Trump a été condamné au pénal pour une affaire de paiements comptables dissimulés à une star du X.

Autant d'absences inhabituelles pour les Américains, familiers des couples politiques surjouant la complicité, à l'image du duo que forme la candidate démocrate Kamala Harris avec son époux Doug Emhoff.

La distance apparente entre Melania et Donald Trump alimente depuis des années des spéculations sur la nature de leur relation.

"Je pense vraiment qu'elle aime son mari", a affirmé le candidat républicain dans une interview mi-septembre. "Cela surprend sans doute beaucoup de monde. Mais elle aime son mari", a lancé l'ancien président sur Fox News.

Cette même chaîne, très prisée des conservateurs, recevra Melania Trump jeudi matin, pour sa toute première interview en plus de deux ans.

L'occasion de parler de son livre, selon Fox News, mais également d'évoquer "la stratégie de campagne de Trump au cours des six semaines qui restent avant l'élection".