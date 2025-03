La génération "boys bands" remet le son

Frank Delay (gauche) et Chris Keller, ex-membres des 2Be3 et de G-Squad, en session photo le 11 mars 2025 à Paris

Il y a 25 ans, en plein phénomène "boys bands", ils étaient concurrents: Frank Delay et Chris Keller, ex-membres des 2Be3 et de G-Squad, revisitent avec "Génération Boys Band" les tubes du genre, avant une série et un livre.

Surfant sur la nostalgie des années 90, les "GBB", désormais quinquagénaires mais s'astreignant toujours à la musculation, défendent leur premier album, "Adulescent", à l'occasion d'une tournée.

"Partir un jour", "Baïla", "Baby come back"... Avec des mélodies imparables et des chorégraphies millimétrées, le duo a choisi de reprendre les principaux tubes des groupes phares français et internationaux, dont "Take That", "Worlds Apart" et "Alliage".

"La scène me manquait... J'ai appelé Chris pour lui proposer un duo. Il m'a répondu deux ans après !", retrace Frank Delay qui, après les 2Be3, est devenu comédien ("Sous le soleil", "Camping Paradis"...)

"Les gens sont de plus en plus nostalgiques de cette époque un peu folle, observe Chris Keller. Notre public aujourd'hui est intergénérationnel: nos fans de l'époque sont devenus parents et viennent avec leurs enfants, avec des étoiles dans les yeux. Et c'est super agréable !"

"Tsunami d'émotions"

Premier "boys band" français préfabriqué, "G-Squad" réunissait Chris Keller, Gérald, Marlon, Mika et Andrew McCarthy.

"La recette était simple: des jeunes gens à la plastique irréprochable recrutés par casting, avec un plan marketing basé sur l'apparence et les valeurs positives. Leur succès n'était pas dû à la qualité de leurs chansons", rappelle Yves Berton, ex-reporter au Parisien qui a popularisé l'expression "boys band" en France.

Lancés quelques semaines après, les 2Be3 étaient, eux, amis depuis leur enfance à Longjumeau (Essonne). Filip Nikolic, leader du trio, est décédé en 2009 d'un abus de somnifères et d'un arrêt cardiaque. Adel Kachermi a tourné la page, désormais à la tête d'une conciergerie d'avions privés en Suisse.

Le groupe a vendu plus de 4 millions de disques en trois ans en France, Suisse, Belgique et Japon.

Fichier vidéo "La déferlante a été intense mais brève: le soufflé est retombé fin 1999 mais les +boys bands+ ont constitué surtout un véritable phénomène de société en libérant le corps de l'homme, faisant de lui un objet de désir, notamment dans la pub", ajoute Yves Berton, auteur de "Boysbanderies", première saga sur cette page si particulière de la variété à paraître fin mars aux éditions Onan/Amazon.

"De cette époque incroyable, je ne retiens que du bonheur, de l'amour, un tsunami d'émotions... Un condensé de vie de 10 ans en 3", se souvient Frank Delay, aujourd'hui père de trois enfants.

"Quand un tel événement arrive dans notre vie, ce n'est pas toujours évident psychologiquement. Je suis très heureux d'avoir survécu à ça", tempère Chris Keller.

Le phénomène a aussi inspiré la plateforme Amazon Prime Video avec une série en partie romancée sur la folle aventure des 2Be3 annoncée pour l'automne, dont le tournage s'est terminé fin février.

"Culte - 2Be3", pour laquelle Frank Delay est consultant, est la déclinaison d'un premier opus sur un autre phénomène de société: l'émission de téléréalité "Loft Story" (2001). "Pour mettre en lumière des gens ordinaires qui ont connu une célébrité soudaine et ont façonné la société d'aujourd'hui", selon Amazon Prime Video.