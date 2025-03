La justice annule les déclarations en garde à vue du comédien Caubère, mis en examen pour violences sexuelles sur mineures

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé lundi tous les procès-verbaux d'audition du comédien Philippe Caubère, mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures, en raison d'un "comportement déloyal" des enquêteurs qui l'ont interrogé, a appris l'AFP mercredi d'une source proche du dossier.

"Ce comportement déloyal dans la notification des faits et le questionnement qui l'a suivi ou précédé est de nature à vicier l'intégralité des auditions de garde à vue" - y compris les confrontations - du comédien, qui reste néanmoins mis en examen pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineur de plus de 15 ans sur trois victimes, précise l'arrêt de la cour que l'AFP a pu consulter.

"Le magistrat instructeur, sans tenir compte des auditions de garde à vue qui n'en sont pas le support nécessaire, a pu apprécier de manière éclairée l'existence des indices graves ou concordants" à l'encontre du comédien sur la base des auditions des plaignantes et de "preuves telles que des photographies et correspondances", détaille encore ce document.

Sollicitée, Me Fanny Colin, qui défend le comédien, n'a pas souhaité commenter.

Cette décision est "sans conséquence" sur le fond du dossier, a réagi pour l'AFP Me Anne Lassalle, conseil d'une des victimes qui a "remis un nombre considérable d'éléments aux enquêteurs (et) à confiance en la suite de l'instruction".

"Cette annulation de quelques pièces n'a aucune incidence sur l'implication de M. Caubère dans cette affaire et aucune incidence non plus sur la réalité de ce qui a été dénoncé par ma cliente, puisque tout repose sur des éléments objectifs, notamment des correspondances", abonde Me Negar Haeri, qui défend les deux autres victimes.

M. Caubère avait été mis en examen en février 2024 pour des faits qui se sont déroulés selon les victimes en 2012 pour une première, et entre 2010 et 2019 pour une deuxième, avait à l'époque détaillé le parquet de Créteil.

Le comédien est aussi mis en examen pour corruption de mineur de plus de 15 ans sur une troisième victime, des faits qui se sont déroulés entre 2019 et 2021, selon cette même source.

Philippe Caubère avait reconnu en janvier 2024 dans un communiqué transmis à l'AFP avoir eu une relation intime pendant quatre mois en 2012 avec une mineure âgée de 16 ans, une relation selon lui consentie.