La Panther DeVille de Johnny Hallyday vendue aux enchères plus de 158.000 euros

La Panther DeVille de Johnny Hallyday, une voiture anglaise luxueuse et personnalisée offerte au rockeur par Sylvie Vartan en 1975 puis perdue au poker, a été vendue 158.400 euros lundi par la maison Osenat.

La célèbre auto faisait partie des 87 voitures de collection mises à prix lors de cette vente qui s'est déroulée à Fontainebleau (Seine-et-Marne).

Estimée entre 55.000 et 65.000 euros, la voiture bicolore jaune et noire a été adjugée plus du double à un acquéreur français souhaitant rester anonyme à ce stade, a précisé à l'AFP la maison Osenat, qui a vendu de nombreuses voitures et motos ayant appartenu à la star, décédée en 2017.

Mais celle-ci "est une des voitures qui l'a le plus marqué. Il a adoré cette voiture", a affirmé Jean-Pierre Osenat, président de la maison et commissaire-priseur, avec documents et photos à l'appui.

Ce modèle fabriqué en Angleterre, reconnaissable à ses lignes arrondies et rétro inspirées de la Bugatti Royale, est d'autant plus unique qu'il a été personnalisé par Johnny Hallyday: intérieur en vison, sièges et pédales sur mesure... jusqu'au bouchon de radiateur serti d'un disque d'or.

Des documents attestent que cette Panther DeVille a été offerte au chanteur par Sylvie Vartan - qui fut sa femme - en 1975, selon Osenat. Mais en 1977, Johnny a perdu ce précieux cadeau, résultat d'une partie de poker malheureuse.

Son dernier propriétaire était un collectionneur, qui l'a conservée et exposée de nombreuses années dans des rallyes et des expositions, a indiqué la maison de ventes aux enchères.