La popstar américaine Lizzo poursuivie par des ex-employées pour harcèlement

La chanteuse américaine Lizzo est poursuivie par trois de ses anciennes danseuses pour des cas de "harcèlement", de "discrimination" et d'"agression" notamment, selon des documents judiciaires consultés par l'AFP mardi.

Les plaignantes Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont fait état de "harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d'agressions et de séquestration, entre autres choses", a indiqué leur cabinet d'avocats dans un communiqué.

Mmes David et Williams "ont finalement été renvoyées alors que Mme Rodriguez a démissionné face à ce comportement affligeant", a-t-il ajouté.

La plainte a été déposée à Los Angeles, dans l'Etat de Californie, contre Lizzo et d'autres personnes.

Les accusations portent notamment sur des interactions avec d'autres personnes auxquelles les danseuses disent avoir été contraintes par Lizzo lors d'un spectacle dans le quartier rouge d'Amsterdam, selon la plainte.

La cheffe des danseuses de l'artiste, Shirlene Quigley, est elle accusée d'avoir fréquemment fait des commentaires à caractère sexuel et tenté de répandre sa foi chrétienne, notamment concernant le sexe avant le mariage, "en dépit des protestations".

Les danseuses affirment également qu'il existait un différend de longue date sur leur rémunération.

Les représentants de la popstar américaine n'avaient pas répondu dans l'immédiat.