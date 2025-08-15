La princesse Anne fête ses 75 ans, sans la moindre envie de ralentir

La princesse Anne lors d'une garden party à Edimbourg, en Ecosse, le 1er juillet 2025

La princesse Anne, sœur de Charles III, membre la plus active et parmi les plus populaires de la famille royale britannique, souffle vendredi 75 bougies sans montrer la moindre envie de ralentir le rythme.

Signe de l'importance que revêt cet anniversaire pour la famille royale, son effigie sera frappée par la Royal Mint sur des pièces de monnaie commémoratives en argent et en or. Un honneur jusqu'ici réservé au seul souverain britannique.

La princesse devrait passer la journée avec son mari, le vice-amiral Tim Laurence, sur leur voilier, au large des Hébrides extérieures (nord-ouest de l'Ecosse), selon la presse.

La princesse Anne passe en revue les gardes d'honneur lors d'une cérémonie visant à présenter les nouveaux étendards et couleurs aux membres des régiments des Life Guards et des Blues and Royals au château de Windsor, à Windsor, le 12 mai 2025 POOL/AFP/Archives

Elle a cependant déjà marqué publiquement l'événement, recevant en juin à Buckingham Palace les représentants de plus de 100 associations caritatives qu'elle soutient.

Les médias britanniques ont loué ces derniers jours une princesse "travailleuse" qui a consacré sa vie à "servir".

En 2024, elle est restée la membre la plus active de "la firme" (le surnom de la famille royale), avec 474 engagements recensés par le "Court Circular", le bulletin qui détaille les engagements de chaque membre de la famille.

Anne est aussi l'une des plus populaires, juste derrière William et Kate, selon un sondage YouGov publié début août.

Sportive accomplie

Née le 15 août 1950 à Clarence House à Londres, Anne n'a que 18 mois lorsque sa mère Elizabeth accède au trône.

Elle honore ses premiers engagements publics à l'âge de 18 ans et effectue sa première visite d'Etat en mai 1969, en accompagnant ses parents en Autriche.

La princesse Anne monte son cheval "Goodwill" lors de l'épreuve de dressage du championnat européen de concours complet à Luhmuelen (Basse-Saxe), auquel elle participe en tant que membre de l'équipe britannique, le 8 septembre 1975 AFP

Cavalière accomplie, elle devient en 1976 la première membre de la famille royale britannique à participer aux Jeux olympiques, en équitation.

Le mantra de sa mère, "never complain, never explain" ("ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer), est devenu au fil du temps le sien.

A l'été 2024, elle est hospitalisée cinq jours après un choc à la tête et une concussion après avoir été heurtée par un cheval. Quinze jours après sa sortie de l'hôpital, elle reprend ses engagements.

La même année, elle remplace son frère Charles à de nombreuses reprises, après l'annonce du cancer du roi, dont la nature n'a jamais été révélée.

Retraite à 90 ans

La retraite ? "Ce n'est pas vraiment une option" avait-elle déclaré dans un entretien avec la BBC en début d'année.

Selon le journal The Times, citant une source proche de la princesse, elle entend continuer à travailler jusqu'à l'âge de 80 ans, puis commencer à lever le pied... avant de prendre sa retraite définitive à 90 ans.

La princesse Anne pendant la parade d'anniversaire du roi, "Trooping the Colour", à Londres, le 14 juin 2025 AFP/Archives

Si elle reste connue pour son style sobre et son refus des frivolités, elle a été le premier membre de la famille royale à faire la Une du magazine Vogue en 1971.

Et contrairement à son frère Andrew ou à son ex-belle-sœur, la défunte princesse Diana, elle n'a fait la Une des tabloïds qu'à deux reprises.

En mars 1974, quand elle a été victime d'une tentative d'enlèvement. Son agresseur est alors déclaré mentalement défaillant. Puis en 1992, au moment de son divorce avec son premier époux, Mark Phillips, avec qui elle a eu ses deux enfants Peter et Zara.

Elle a fait le choix de ne pas leur accorder de titre, souhaitant leur offrir une vie aussi normale que possible. Elle a cinq petits-enfants.