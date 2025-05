La princesse Kate lance une série de vidéos sur les pouvoirs de la nature

La princesse Kate a inauguré une série de vidéos pour rendre hommage à la nature, qui a été son "sanctuaire" pendant sa maladie notamment, dont les épisodes seront diffusés sur les réseaux sociaux au fil des saisons.

Dans la première vidéo de cette série baptisée "Mère Nature" publiée lundi et consacrée au printemps, la très populaire épouse du prince William confie à quel point être proche de la nature a été important pour elle.

"Ces dernières années, la nature a été mon sanctuaire", indique la princesse, qui a annoncé en janvier la rémission de son cancer.

"La capacité de la nature à nous inspirer, à nous nourrir, à nous aider à guérir et à grandir est infinie et reconnue depuis des générations", poursuit-elle, en voix off sur des images de fleurs, d'arbres et d'animaux.

La vidéo, très cinématographique, a été en partie tournée lors du voyage de Kate et William fin avril sur l'île écossaise de Mull pour leur 14e anniversaire de mariage, et montre le couple en train de parcourir ses paysages majestueux.

La diffusion de cette vidéo, qui appelle à "renouer avec la nature", coïncide également avec la semaine de sensibilisation à la santé mentale au Royaume-Uni.

"Le printemps est une saison de renaissance, d'espoir et de nouveaux départs. Après les jours sombres de l'hiver, le monde extérieur s'éveille doucement, porteur d'une nouvelle vie", souligne la princesse.

L'épouse du prince héritier William avait révélé en mars 2024 être atteinte d'un cancer.

Elle avait annoncé la fin de sa chimiothérapie en septembre dans une vidéo qui se distinguait déjà par son esthétique soignée, tournée en pleine nature dans la campagne du Norfolk (est de l'Angleterre) et mettant en scène son époux et leurs enfants George, Charlotte et Louis.

Son beau-père le roi Charles III est toujours traité pour un cancer, dont la nature n'a jamais été dévoilée, et dont il avait annoncé le diagnostic en février 2024.

Meghan Markle, l'épouse du fils cadet du roi Harry, exilé aux Etats-Unis, a quant à elle publié mardi un nouvel épisode de son podcast "Confessions of a Female Founder", dans lequel elle reçoit des entrepreneuses.