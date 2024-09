La Princesse Kate a terminé sa chimiothérapie

La princesse Kate a annoncé ce 9 septembre avoir terminé son traitement de chimiothérapie dans un message publié sur les réseaux sociaux, six mois après avoir révélé qu'elle était atteinte d'un cancer. "Je ne peux pas vous dire à quel point c'est un soulagement" déclare-t-elle dans une vidéo filmée cet été, en vacances dans le Norfolk.

© Instagram Prince and princess of Wales

Capture d'écran de la vidéo filmée par Will Warr.

"Les neuf derniers mois ont été incroyablement durs pour nous, en tant que famille", commente la princesse de 42 ans. Dans un film à la réalisation soignée, elle apparaît entourée de son époux et de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. La famille Wales unie jouent dans une forêt, adossés à une botte de paille ou se promènent le long d'une plage.

Le palais de Kensington a déclaré que la vidéo a été tournée en août dans le Norfolk, dans l'est de l'Angleterre, où la famille a passé une partie de ses vacances.



Will Warr, un vidéographe indépendant, spécialisé dans les films de mariage et de vacances, la filme conduisant d'une main sûre la Range rover familiale ou dans des scènes intimistes avec un filtre retro, donnant l'impression que l'on regarde un vieux film super-8.

Extrait de la vidéo du compte Instagram du Prince et de la Princesse de Galles filmée par Will Warr. © Instagram Prince and princess of Wales

"Mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient", prévient-elle. "J'ai cependant hâte de retourner au travail et d'entreprendre des activités publiques dans les mois à venir quand je le pourrai".

Kate, adorée des Britanniques et qui apparaissait presque tous les jours dans la presse, avait subitement disparu du paysage médiatique après Noël 2023. Toutes sortes de rumeurs étaient alors apparues sur les réseaux sociaux alors qu'elle avait été hospitalisée en janvier.

Voir Royaume-Uni : le « choc » après l'annonce du cancer de Kate Middleton

La publication sur son compte Instagram d'une photo d'elle avec ses enfants, qui avait été manifestement retouchée, a déclenché une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. La princesse avait alors dû prendre la parole. Fin mars, elle annonce elle-même, dans une vidéo qui a ému la presse et le public, être atteinte d'un cancer, sans en préciser la nature.

Elle explique alors avoir gardé le silence car elle cherchait la meilleure façon pour annoncer cette terrible nouvelle à ses enfants, âgés respectivement de 11, 9 et 7 ans. Le roi Charles III avait, peu de temps auparavant, lui aussi annoncé être atteint d'un cancer. Un coup dur pour la famille royale d'Angleterre.

Relire La princesse de Galles annonce qu'elle a un cancer

Longuement applaudie

Kate était pour la première fois réapparue en public le 15 juin à l'occasion de la parade d'anniversaire du souverain. Elle avait salué la foule depuis le balcon du palais de Buckingham, avec la famille royale suscitant une ovation du public venu en nombre assister à la parade militaire "Trooping the Colour" ("Salut aux couleurs") organisée chaque mois de juin.



Sa dernière apparition publique remonte à début juillet à Wimbledon, où elle avait remis le trophée au vainqueur du tournoi de tennis, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Là encore, elle avait été longuement applaudie.

Dans son message du 9 septembre la princesse fait part de sa "reconnaissance" pour tout le soutien qu'elle a reçu. "La gentillesse, l'empathie et la compassion de chacun ont vraiment été une leçon d'humilité", dit-elle.

Kate conclut avec une parole pour les personnes "qui poursuivent leur propre voyage contre le cancer". "Je reste avec vous, côte à côte, main dans la main. De l'obscurité peut naître la lumière, alors laissez cette lumière briller", dit-elle.