La rappeuse Doechii annule son concert à Rock en Seine

La rappeuse américaine Doechii au festival de Glastonbury, le 28 juin 2025 à Pilton, dans le sud-ouest de l'Angleterre

La nouvelle figure de proue féminine du rap américain Doechii a annulé sa venue à Rock en Seine, ont annoncé mardi les organisateurs du festival, à deux jours d'un concert très attendu.

L'artiste de 27 ans, qui cartonne avec "Anxiety" et a reçu le Grammy du meilleur album rap de l'année pour sa troisième mixtape, "Alligator bites never heal", était pressentie comme l'une des sensations du festival, qui s'ouvre mercredi soir dans le domaine national de Saint-Cloud, près de Paris.

"Nous sommes au regret de vous annoncer que Doechii ne pourra pas se produire à Rock en Seine ce jeudi", a indiqué le festival sur ses réseaux sociaux.

La raison n'a pas été précisée.

La rappeuse a aussi annulé sa participation à deux autres concerts prévus samedi et dimanche à Londres et Bristol, en Angleterre.

Originaire de Floride, Doechii s'est faite discrète en France, où elle n'a donné que deux concerts parisiens: l'un en mars lors d'un dîner de gala, l'autre à l'Alhambra en octobre 2024, dans un décor inspiré des marais, clin d'œil à son État natal et à son surnom de "princesse des marécages".

Jaylah Ji'mya Hickmon, de son vrai nom, a d'abord séduit les réseaux sociaux avec ses chansons comme "Anxiety", reprise du titre mondialement connu "Somebody that I used to know" de Gotye.

Adoubée par ses pairs comme Kendrick Lamar ou Tyler, The Creator, elle maîtrise l'art des paroles incisives, avec un sens acéré de l'humour, comme lorsqu'elle combat son alter ego intérieur dans "Denial is a river".

Cette annulation de dernière minute est un nouveau coup dur pour Rock en Seine, qui attire quelque 40.000 spectateurs par jour.

L'événement, piloté par le géant des tournées AEG et le groupe de Matthieu Pigasse, Combat, avait déjà dû faire face à l'annulation de sa tête d'affiche du jeudi: ASAP Rocky, désengagé de plusieurs gros festivals européens, a été remplacé par Kid Cudi, autre rappeur américain à succès.

Une compensation a été proposée par l'organisation aux festivaliers ayant acheté un billet pour cette journée.

Après une ouverture par la popstar Chappell Roan, Rock en Seine doit accueillir de nombreux artistes jusqu'à dimanche, dont Queens of the Stone Age, Justice et Kneecap.