La "Reine de la kétamine" soupçonnée d'avoir causé la mort de Matthew Perry plaide coupable

Le
03 Sep. 2025 à 18h09 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'acteur américain Matthew Perry, à Hollywood (Californie), aux Etats-Unis, le 17 novembre 2022

L'acteur américain Matthew Perry, à Hollywood (Californie), aux Etats-Unis, le 17 novembre 2022

Getty/AFP/Archives
Phillip Faraone
Partager 2 minutes de lecture

La femme soupçonnée d'avoir vendu la kétamine ayant tué en 2023 Matthew Perry, une star de la série "Friends", a plaidé coupable mercredi dans un tribunal de Californie, ce qui lui évitera un procès.

Connue dans certains milieux hollywoodiens comme la "Reine de la kétamine", Jasveen Sangha, 42 ans, risque jusqu'à 65 ans de prison dans le cadre de cet accord de plaider coupable, qui comprend plusieurs chefs d'accusation à son encontre, dont celui de distribution de kétamine ayant entraîné la mort.

Actuellement en détention provisoire, cette Américano-britannique "assume la responsabilité de ses actes" avait déclaré mi-août à l'AFP son avocat, Mark Geragos.

Sa reconnaissance de culpabilité lui évite un procès avec jury et a conduit le parquet à abandonner certains des chefs d'accusation initialement retenus par les procureurs.

La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de "Friends" et suscité une pluie d'hommages à Hollywood.

L'acteur, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans la série à succès, avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes et il est retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon l'enquête.

Outre Mme Sangha, quatre personnes sont poursuivies pour leur implication dans sa mort. Toutes avaient déjà accepté de plaider coupable.

Selon l'enquête, Jasveen Sangha a vendu des dizaines de doses de kétamine à Matthew Perry. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé 80 flacons de kétamine, mais aussi de la méthamphétamine et de la cocaïne.

Elle est depuis le départ sous les projecteurs en raison de son profil de fêtarde jet-setteuse, publiant sur Instagram des images de ses luxueux voyages, parfois en jet privé, et de ses bijoux clinquants.

En matière de kétamine, elle se vantait de pouvoir "honorer n'importe quelle commande", selon l'enquête, grâce à ses relations avec un "chef cuisinier" et un "scientifique".

Les gens
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Les gens

Didier Morville, alias Joey Starr, au festival de télévision de Monte-Carlo à Monaco le 22 juin 2021
Les gens

Paris: le domicile de JoeyStarr cambriolé, le préjudice estimé à plus de 100.000 euros

La rappeuse Cardi B lors des Grammy Awards en 2019, à Los Angeles
Les gens

La rappeuse Cardi B acquittée à son procès pour agression

Les gens

Stéphane Bern reprend les rênes de "La carte aux trésors"

34.05223, -118.24368

À la une

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Afrique

RD Congo: l'AFC-M23 se dote d'une nouvelle force de police à Bukavu

International

"Une des attaques les plus graves": Israël accusé d'une frappe de drones contre des Casques bleus au Liban

International

Venezuela: une frappe américaine tue 11 "narcoterroristes" sur un bateau, affirme Trump

International

En Afghanistan, trois jours après le séisme, les rescapés attendent encore de l'aide

International

Israël intensifie ses préparatifs en vue d'une offensive sur Gaza-ville

International

Journalistes tués en Syrie : Bachar al-Assad visé par un mandat d’arrêt français, 13 ans après le bombardement du centre de presse

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"

International

Gaza : les Refuzniks, ces Israéliens qui ne veulent plus prendre les armes

International

Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine