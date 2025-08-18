La "Reine de la kétamine" soupçonnée d'avoir causé la mort de Matthew Perry va plaider coupable

La femme soupçonnée d'avoir vendu la kétamine ayant tué la star de la série "Friends", Matthew Perry, va prochainement plaider coupable, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.

Connue dans certains milieux hollywoodiens comme la "Reine de la kétamine", Jasveen Sangha, 42 ans, "devrait officiellement plaider coupable dans les semaines à venir", a fait savoir le parquet fédéral de Californie dans un communiqué.

Actuellement en détention provisoire, cette Américano-britannique risque jusqu'à 65 ans de prison dans le cadre de l'accord de plaider coupable, qui inclut plusieurs chefs d'accusation, dont celui de distribution de kétamine ayant entraîné la mort.

"Elle assume la responsabilité de ses actes", a commenté auprès de l'AFP son avocat, Mark Geragos.

Sa reconnaissance de culpabilité doit lui éviter un procès avec jury et conduire le parquet à abandonner certains des chefs d'accusation initialement retenus par les procureurs.

La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de "Friends" et suscité une pluie d'hommages à Hollywood.

L'acteur, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans la série à succès, avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, et il est retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon l'enquête.

"Honorer n'importe quelle commande"

Outre Mme Sangha, quatre autres personnes sont poursuivies pour leur implication dans sa mort: l'assistant personnel de l'acteur, un intermédiaire et deux médecins accusés d'avoir consciemment exploité son addiction en le qualifiant de "crétin", selon des échanges de SMS.

Tous ont déjà accepté de plaider coupable, et la trafiquante présumée est la dernière à s'y résoudre.

Dans ce drame, son profil de fêtarde jet-setteuse, publiant sur Instagram des images de ses luxueux voyages, parfois en jet privé, et de ses bijoux clinquants, est depuis le départ sous les projecteurs.

Selon l'enquête, elle a vendu des dizaines de doses de kétamine à Matthew Perry, dans des flacons non marqués.

Elle lui a aussi offert un échantillon pour qu'il puisse tester la marchandise avant achat. Et le dernier lot qu'elle lui a fourni était accompagné d'un petit cadeau: des sucettes à la kétamine.

Selon le parquet, la dealeuse a immédiatement tenté de se couvrir après la mort de la star de "Friends". "Efface tous nos messages", ordonne-t-elle alors à son intermédiaire.

Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé 80 flacons de kétamine, de la méthamphétamine, de la cocaïne, des flacons de Xanax et d'autres médicaments obtenus de manière illégale.

En matière de kétamine, elle se vantait de pouvoir "honorer n'importe quelle commande", selon l'enquête, grâce à ses relations avec un "chef cuisinier" et un "scientifique".

"Haut de gamme et célébrités"

"Elle ne gère que le haut de gamme et les célébrités", écrivait l'intermédiaire poursuivi à l'assistant personnel de Matthew Perry. "Si ce n'était pas de la bonne came, elle perdrait sa clientèle."

Véritable phénomène culturel, "Friends" a été diffusée entre 1994 et 2004 et a propulsé Matthew Perry vers la gloire. La série a marqué toute une génération de téléspectateurs, en narrant les péripéties d'une bande de joyeux copains à New York.

Mais en coulisses, l'acteur a longtemps caché un mal-être derrière son personnage jovial de Chandler. Il luttait de longue date contre son addiction aux médicaments et à l'alcool.

Dans ses mémoires publiés en 2022, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars.

Il avait aussi subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue, dont une intervention durant sept heures au niveau du colon en 2018, allant jusqu'à affirmer: "Je devrais être mort."

Lors d'une apparition à la télévision peu avant son décès, l'acteur avait surpris l'auditoire en admettant avoir souffert d'une grave anxiété "tous les soirs" pendant le tournage de "Friends".