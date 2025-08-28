L'acteur britannique Micheal Ward inculpé de viols a comparu devant un tribunal londonien

L'acteur britannique Micheal Ward lors d'un photocall pour le film "Eddington" au Festival de Cannes, le 17 mai 2025

L'acteur britannique de la série "Top Boy" Micheal Ward, inculpé de viols et d'agression sexuelle, a comparu brièvement jeudi devant un tribunal londonien lors d'une audience à l'issue de laquelle il a été maintenu en liberté conditionnelle.

L'acteur de 27 ans est accusé de viols et d'agression sexuelle par une femme, pour des faits qui se seraient produits en janvier 2023, selon la police.

Lors d'une brève audience devant le tribunal de Thames, dans le nord-est de Londres, Micheal Ward a simplement confirmé son identité.

Fichier vidéo La prochaine audience est fixée au 25 septembre devant la cour criminelle de Snaresbrook.

Après son inculpation en juillet, l'acteur, révélé notamment pour son rôle dans "Empire of Light" de Sam Mendes en 2022, ou encore dans "Eddington" de Ari Aster sorti cet été, avait contesté les accusations portées contre lui et s'était dit "convaincu" que la procédure permettrait de "blanchir (son) nom".