L'acteur Jacques Charrier, ex-époux de Brigitte Bardot, est décédé

04 Sep. 2025 à 13h06 (TU)
AFP
L'acteur Jacques Charrier (centre), lors d'une conférence de presse à Paris, le 11 janvier 1960

L'acteur Jacques Charrier, sous les projecteurs lors de sa brève union avec Brigitte Bardot avec qui il a eu un fils en 1960, est mort mercredi soir à 88 ans, a annoncé jeudi son entourage à l'AFP, confirmant une information de Paris Match.

Jacques Charrier est décédé à Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine), a-t-on précisé de même source.

Né le 6 novembre 1936 à Metz (Lorraine), Jacques Charrier, formé à l’école de la rue Blanche, débute dans la figuration à la Comédie-Française. Marcel Carné l’engage pour son film "Les Tricheurs" aux côtés de Jean-Paul Belmondo et Laurent Terzieff. Jeune premier à la carrière discrète, Jacques Charrier entre dans la cour des grands pour quelques années.

Christian-Jacques, Gérard Oury, Robert Dhéry, Claude Chabrol, Michel Deville, André Cayatte, Agnès Varda, Michel Drach ou Jean-Luc Godard se le disputent à l’affiche de "La Belle Américaine", "Les Sept péchés capitaux", "La Vie conjugale" et "Le Plus vieux métier du monde".

Il produit aussi plusieurs longs métrages dans les années 1970, dont "Les Volets clos" de Jean-Claude Brialy.

La rencontre entre l'acteur brun aux yeux bleus et Brigitte Bardot se fait sur le tournage de "Babette s’en va-t’en guerre". Ils se marient le 18 juin 1959, deux ans après le divorce de l'actrice d'avec Roger Vadim.

Unique enfant de BB, leur fils Nicolas-Jacques naît le 11 janvier 1960. Un moment magique pour l'un, d'horreur pour l'autre, raconteront-ils plus tard.

"C’était comme une tumeur qui s’était nourrie de moi, que j’avais portée dans ma chair tuméfiée, n’attendant que le moment béni où l’on m’en débarrasserait enfin. Le cauchemar arrivé à son paroxysme, il fallait que j’assume à vie l’objet de mon malheur", a écrit l'actrice dans ses mémoires "Initiales BB", parues en 1996.

S'ensuit un procès retentissant, gagné par Charrier et son fils. La justice condamne Bardot et son éditeur à 250.000 francs (36.000 euros) de dommages et intérêts. Mais les plaignants n’obtiennent pas la suppression de certains passages.

Quelques mois après, Jacques Charrier prend la plume à son tour en publiant "Ma Réponse à Brigitte Bardot". Il y dresse un portrait peu flatteur de l’idole des années 1960, affirmant qu'elle avait été heureuse de la naissance de leur fils, avant de le rejeter.

"Je conserve par-devers moi une trentaine de lettres d’un amour enflammé que Brigitte m'adressait une certaine année 1959, toute à la joie de porter notre enfant", affirme-t-il alors.

Au début des années 1980, il tourne la page du cinéma pour revenir à la peinture, sa première passion. Il est régulièrement exposé en France comme à l’étranger.

FRANCE

