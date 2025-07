L'actrice Emma Watson privée de permis pour six mois après un excès de vitesse

L'actrice britannique Emma Watson à New York, le 15 septembre 2022

L'actrice Emma Watson est interdite de conduire pour six mois, a jugé mercredi un tribunal britannique, après que la star de la saga Harry Potter eut été contrôlée en excès de vitesse.

Emma Watson, principalement connue pour avoir joué Hermione Granger, l'amie de Harry, a été contrôlée le 31 juillet 2024 alors qu'elle roulait à 61 km/h dans une zone limitée à 48 km/h à Oxford, à l'ouest de Londres.

L'actrice de 35 ans, qui avait déjà eu des contraventions, est privée de son permis de conduire pour six mois et va devoir payer une amende de 1.044 livres sterling (1.205 euros), a tranché le tribunal de High Wycombe, situé entre Londres et Oxford. Elle n'était pas présente à l'audience.

Emma Watson, qui a passé son enfance et son adolescence à tourner Harry Potter, est étudiante depuis 2023 à la prestigieuse université d'Oxford en écriture créative.

Elle est devenue célèbre en 2001, avec la sortie de "Harry Potter et l'école des sorciers", aux côtés de Daniel Radcliffe et Rupert Grint.

Elle a joué dans huit films de la saga, le dernier sorti en 2011. Elle est également apparu dans les films "La Belle et la Bête" et encore "Les Filles du docteur March" réalisé par Greta Gerwig.