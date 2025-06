L'animateur Jean-Marc Morandini de retour sur Europe 1

Condamné en appel en début d'année pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel, Jean-Marc Morandini a fait son retour vendredi sur Europe 1, neuf ans après avoir été évincé de la station, tombée depuis dans le giron de Vincent Bolloré.

Selon Europe 1, il remplace Cyril Hanouna pour deux numéros de l'émission "On marche sur la tête", ce vendredi et le suivant de 16H à 18H. On ne sait pas à ce stade si cet intérim perdurera.

"Très heureux de vous retrouver sur Europe 1, quel bonheur d'être sur cette radio, la radio bleue que j'adore", a lancé Jean-Marc Morandini à l'antenne.

Jusqu'alors, Eliot Deval, présentateur de CNews, comme Jean-Marc Morandini, prenait le relais de M. Hanouna le vendredi.

Cyril Hanouna avait annoncé ce changement la veille sur la station du groupe Lagardère, où Jean-Marc Morandini a officié pendant 13 ans.

En 2016, il en avait été mis en retrait après une enquête des Inrocks l'accusant d'avoir profité des castings d'une web-série érotique pour pousser des comédiens, majeurs, à s'exhiber nus.

Cette affaire lui a valu fin janvier une condamnation en appel à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel à l'encontre d'un jeune comédien.

Dans un autre dossier, la cour d'appel de Paris l'a condamné en mars à deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016.

Dans les deux cas, M. Morandini a fait savoir qu'il allait se pourvoir en cassation.

L'animateur de 59 ans, qui aussi officié de 2012 à 2022 sur NRJ12, apparaît quotidiennement dans l'émission "Morandini Live" sur CNews.

L'annonce en 2016 de son recrutement sur i-Télé (ancien nom de CNews) avait motivé une grève d'un mois des salariés, qui protestaient aussi contre l'ingérence de leur actionnaire, le milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré.

La quasi-totalité des journalistes d'i-Télé ont démissionné fin 2016.

Le groupe Lagardère a lui été absorbé en novembre 2023 par Vivendi, le groupe de M. Bolloré. Il fait désormais partie de Louis Hachette Group, né fin 2024 de la scission de Vivendi.

En partance pour le groupe M6, Cyril Hanouna sera remplacé à la rentrée sur Europe 1 par Pascal Praud, qui quittera ainsi la case 11h-13h, toujours à pourvoir.