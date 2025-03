Laurent Lafitte à nouveau maître des cérémonies du 78e Festival de Cannes

L'acteur et humoriste français Laurent Lafitte avant la 50e cérémonie des César le 28 février 2025 à Paris

L'acteur et humoriste français Laurent Lafitte sera pour la seconde fois maître des cérémonies d'ouverture et de clôture du 78e Festival de Cannes programmé du 13 au 24 mai, ont annoncé mercredi France Télévisions et Brut, partenaires médias officiels.

Laurent Lafitte succède à Camille Cottin, Virginie Efira et Chiara Mastroianni, qui ont officié ces dernières années. Il a déjà été maître des cérémonies à Cannes en 2016.

Formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris et à la Guildford School of Acting en Angleterre, ancien membre de la Comédie-Française, Laurent Lafitte a tourné sous la direction de Mathieu Kassovitz, Guillaume Canet, Claude Miller ou encore Michel Gondry.

Aux côtés d'Isabelle Huppert dans le film "Elle" en compétition officielle à Cannes en 2016, l'acteur alterne régulièrement projets cinématographiques et théâtraux. Il sera à l'affiche en fin d'année de "La Cage aux folles", sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris.

Laurent Lafitte est aussi réalisateur, passé derrière la caméra en 2020 avec "L'Origine du monde", en sélection officielle du Festival de Cannes.

Côté séries, il a interprété Bernard Tapie dans la production Netflix consacrée à l'homme politique et homme d'affaires français.

La 78e édition du Festival de Cannes doit se tenir du 13 au 24 mai 2025. Le jury sera présidé par l'actrice Juliette Binoche. La sélection officielle doit être annoncée le 10 avril lors d'une conférence de presse.