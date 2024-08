Lauryn Hill et les Fugees annulent leur tournée américaine

"Ready or Not"? L'icône du rap Lauryn Hill a annulé sa tournée américaine qui devait réunir le groupe The Fugees, a annoncé mercredi la plateforme de vente de billets de concerts et spectacles Ticketmaster, sans expliquer pourquoi.

Dix-sept dates, prévues entre le 9 août et le 21 septembre sont annulées sur le site de Ticketmaster, qui promet un remboursement automatique des fans de Lauryn Hill. Ces derniers avaient commencé à recevoir des notifications des annulations la veille, selon plusieurs médias américains.

Live Nation, société organisatrice de la tournée "The Celebration Continues" ("La fête continue"), a confirmé le remboursement, sans expliquer les annulations.

Lauryn Hill n'a pas réagi dans l'immédiat.

La partie européenne de la tournée, qui doit commencer à Dublin en Irlande le 7 octobre et finir à Hambourg en Allemagne le 1er novembre, ne semble pas avoir été affectée.

Cette tournée de retrouvailles des Fugees, annoncée après le premier concert du groupe depuis plus de dix ans en septembre 2021, avait été une première fois repoussée, puis annulée, en raison de la pandémie de Covid-19.

Elle avait repris l'année dernière, 25 ans après la sortie en 1998 de l'album solo culte "The Miseducation of Lauryn Hill". Mais elle avait de nouveau été suspendue en raison de la santé de la chanteuse de 49 ans, affectée par un problème aux cordes vocales.