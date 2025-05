L'Autriche et JJ remportent l'Eurovision 2025

Par Christophe VOGT et Agnès PEDRERO

Le contre-ténor JJ a ébloui le public de l'Eurovision à Bâle et dans le monde entier et remporté dimanche pour l'Autriche le trophée du plus grand télé-crochet du monde.

JJ, alias Johannes Pietsch, contre-ténor austro-philippin âgé de 24 ans, a recueilli 436 points, avec "Wasted love", dont les paroles décrivent l'expérience d'un amour non partagé, devant l'Israélienne Yuval Raphael (357 points) et l'Estonien Tommy Cash (356 points).

"Cela dépasse mes rêves les plus fous", a déclaré le lauréat peu après avoir appris sa victoire, sur la scène de la Sankt Jakobshalle à Bâle.

Voix de fausset et sourire angélique: l'artiste signe le premier triomphe de l'Autriche à l'Eurovision depuis la drag queen barbue Conchita Wurst il y a onze ans.

Avec "Wasted love", qui propulse des aigus de soprano entre deux refrains de ballade avant de culminer en envolée techno, le pays alpin aura fait un choix risqué mais payant. La scénographie d'un naufrage baigné dans un noir et blanc digne des studios Harcourt.

La chanteuse israélienne et survivante de l'attaque du 7-Octobre, Yuval Raphael qui interprétait "New Day Will Rise" (Un jour nouveau se lèvera) est arrivée seconde avec 357 points portée par le vote du public.

La jeune femme de 24 ans qui a survécu en faisant la morte sous un tas de cadavres pendant le massacre perpétré par le mouvement islamiste Hamas, veut lancer un message universel "d'espoir et de solidarité" et malgré les appels au boycott d'Israël, l'artiste avait vu sa cote monter au fil des semaines.

Sa performance a été perturbée à plusieurs reprises. Pendant qu'elle chantait durant la finale trois spectateurs ont tenté de passer les barrières pour monter sur scène. Ils ont été stoppé par la sécurité.

Louane boudée

Louane, pour la France, était sélectionnée d'office pour la finale, sa chanson "maman", hommage à sa mère disparue, intensément interprétée avec une scénographie toute en retenue symbolisant le temps qui passe dans un sablier, avait laissé espérer une victoire.

Le public ne lui a accordé que 50 points et elle n'en aura engrangé que 230 au total alors qu'elle était encore classée troisième après l'attribution des points par les jurys nationaux.

La France n'a pas remporté l'Eurovision de 1977.

Les Finlandais de KAJ qui concourraient pour la Suède, avaient fait le pari de l'humour avec un hommage au sauna. Donnés favoris depuis des mois par les bookmakers, ils n'ont recueilli que 321 points.

Tradition

Les millions de téléspectateurs partout dans le monde ont pu voter pendant plusieurs heures pour les 26 concurrents qui restaient en lice pour décrocher le trophée.

Le concours de la chanson, qui s'est tenu à Bâle en Suisse, a 69 ans et n'a pas dérogé cette année encore au mélange unique qui lui vaut le succès : musique, kitsch, compétition, mur LED haute définition et beaucoup de pyrotechnie.

"Ça rassemble beaucoup (de pays) et des événements comme ça, on en a vraiment besoin en ce moment avec tout ce qui se passe. On a besoin de faire la fête", a commenté à l'AFP Julien Jouvenceau, un jeune français de 30 ans, venu de la région parisienne pour la finale.

Les organisateurs craignaient que la participation israélienne n'attire les foules que l'on a vu l'année dernière à Malmö, en Suède, marcher contre la guerre à Gaza, au moment où Israël intensifie son offensive dans le territoire palestinien. Mais la mobilisation a été faible.

Un bref accrochage a aussi opposé la police à des manifestants propalestiniens, samedi soir dans les rues de Bâle.

Céline Dion absente

Après son grand retour l'an dernier lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris au premier étage de la tour Eiffel, les fans de l'Eurovision espéraient la présence de Céline Dion lors de la finale.

En vain. Les fans auront dû se contenter d'une vidéo diffusée mardi. L'icône mondiale de la musique y disait toute sa reconnaissance pour un concours qui a lancé sa carrière internationale.

La Québécoise de 57 ans, qui souffre d'une grave maladie auto-immune l'avait emporté en 1988.

La Suisse l'avait choisie pour interpréter "Ne partez pas sans moi" à Dublin. Elle n'avait que 20 ans.