Le 12e album de Taylor Swift sortira le 3 octobre

Le
14 Aoû. 2025 à 01h15 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La chanteuse américaine Taylor Swift sur scène à Miami Gardens, en Floride, le 18 octobre 2024

AFP/Archives
CHANDAN KHANNA
Après l'annonce surprise, une date et une pochette: le 12e album de Taylor Swift sortira le 3 octobre, a révélé mercredi la star américaine de la pop sur son site internet et sur les réseaux sociaux.

"The Life of a Showgirl" comprendra 12 titres, dont un duo avec Sabrina Carpenter, que le tube planétaire "Espresso" a aussi hissé au rang de superstar de la pop.

Mardi, Taylor Swift a fait trembler internet en annonçant la sortie d'un nouvel album disponible en "pré pré-commande".

"C'est l'album que j'avais envie de faire depuis très longtemps", a confié la chanteuse de 35 ans dans le podcast New Heights, présenté par son petit-ami Travis Kelce, un joueur de football américain, ainsi que le frère de celui-ci, Jason Kelce.

"Il fallait que chaque chanson de cet album y soit pour mille raisons, et qu'on ne puisse ni en retirer ni en ajouter une seule sans que ça change tout l'album", a-t-elle dit. "Cette forme de discipline dans la création d'un album, en maintenant la barre très haut, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps."

Mercredi, l'ex-chanteuse de country devenue star mondiale a également révélé la pochette de "The Life of a Showgirl": on la voit en robe de strass dans une baignoire avec seule une partie du visage qui émerge de l'eau. Toujours ce mélange de glamour et de mélancolie qui a conquis ses fans à travers le monde, les fameux "swifties".

Le 11e et précédent album de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", s'était vendu à 1,4 million d'exemplaires au premier jour de sa sortie, l'an dernier.

En tête du palmarès des artistes les plus écoutés en 2024 selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), l'interprète de "Anti-Hero", "Shake It Off" et "Blank Space" continue d'exploser les records de l'industrie musicale.

